Nonna Marcella, 95 anni, svela in un video i segreti della torta di latte

Nelle cucine di Bellusco, in questi di giorni di festa, mamme e nonne sono alle prese con la preparazione della torta di latte. Simbolo della tradizione il dolce di latte è la torta immancabile in occasione della Sagra di Santa Giustina che si celebra proprio in questo fine settimana del 10 e 11 settembre.

Nonna Marcella, per questa edizione della festa, è stata anche protagonista di un video dove, passo passo, spiega come si prepara questo dolce che non può mancare sulle tavole dei brianzoli. Per l'occasione anche il sindaco Mauro Colombo e la presidente della Pro Loco di Bellusco si sono recati a casa di nonna Marcella Bestetti. Sulla tavola erano già pronti e dosati tutti gli ingredienti. Marcella Bestetti ha mostrato il suo rituale di preparazione della torta, con la ricetta che le aveva spiegato la sua mamma, quand’era bambina. Un rituale che la signora non ha mai abbandonato: ogni venerdì prima della festa la torta di latte viene fatta e cotta in casa, con l’aiuto dell’amata figlia Virna.

Così come è successo quest'anno davanti alle telecamere, però. Il video verrà inserito nel futuro archivio storico da tramandare ai giovani di Bellusco. E per chi non la conosce ecco la ricetta (anche se in ogni famiglia c'è sempre quella variante o ingrediente segreto).