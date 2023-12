Arriveranno nove milioni di euro per realizzare il prolungamento della Linea Lilla della metro

Arriveranno nove milioni di euro tra il 2024 e il 2026 per la realizzazione del prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con 11 stazioni che collegheranno Monza a Milano. Si tratta di una infrastruttura strategica per rispondere alle esigenze di mobilità di un territorio laborioso e produttivo.

"Abbiamo inoltre lavorato, spiega il senatore Adriano Galliani, e ottenuto un contributo di due milioni di euro in due anni in favore del 'Consorzio Villa Reale e Parco di Monza', con l'obiettivo di valorizzare e ammodernare le strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco. Infine, tre milioni e mezzo nei prossimi tre anni consentiranno alla Federazione sportiva nazionale - ACI di provvedere all'adeguamento dell'autodromo di Monza e alla gestione del Gran Premio d'Italia, una manifestazione prestigiosa e amata, che genera anche un importante indotto sul territorio".

"Con l'approvazione di un ordine del giorno in Commissione Bilancio - spiega - Durante la campagna elettorale che ha portato alla mia elezione al Senato, ho assunto degli impegni precisi con i cittadini di Monza e della Brianza per valorizzare una zona che è di grande rilevanza strategica per la crescita di tutto il Paese. Sono perciò particolarmente soddisfatto dei primi, importanti risultati ottenuti già a partire dalla legge di bilancio. Questo è il nostro modo di concepire l'impegno in politica e nelle istituzioni: dare risposte concrete agli italiani e onorare il loro mandato elettorale"