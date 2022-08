Novità a Monza: ecco chi può circolare nelle aree Ztl

Novità per chi a Monza circola in Zona a traffico limitato. "Sono autorizzati a circolare nella Ztl - si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza - previa registrazione antecedente al transito le seguenti categorie, Contrassegni D: veicoli così come definiti dall’art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a disabili ovvero veicoli non intestati a disabili a loro in uso (in quantità massima di nr 2 veicoli): accesso autorizzato contestualmente al rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, per i residenti nel comune di Monza o dietro presentazione dell’analogo contrassegno rilasciato da un altro ente sul territorio dell’unione eruopea preposto al rilascio".

Per ottenere il contrassegno dovranno comunicare la targa del veicolo in uso, e segnalare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno. "Per le strade, piazze o tratti di esse non soggette a rilevazione automatica con videocamere dell’accesso dei veicoli alla zona a traffico limitato del centro storico, saranno rilasciati appositi permessi cartacei da esporre sul veicolo per dimostrare il diritto al transito".