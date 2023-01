A Monza cambia ancora la pulizia della strada: ecco quando e dove non si può parcheggiare

La rivoluzione partirà l'1 febbraio e per adesso coinvolgerà solo il quartiere di San Fruttuoso. A Monza cambiamenti in vista nel servizio di pulizia delle strade. Se dall'1 dicembre è stato reintrodotto in tutta la città il divieto di sosta in concomitanza del passaggio delle spazzatrici, dall'1 febbraio a San Fruttuoso in alcune vie si potrà nuovamente lasciare l'auto anche quando è prevista la pulizia.

In questo caso, come riferisce la nota congiunta del comune di Monza e di Impresa Sangalli "le operazioni di igiene urbana prevedono l’impiego di autospazzatrici dotate di sistemi di agevolazione che lavoreranno in sinergia con operatori attrezzati di soffiatori: per questo in alcune strade del quartiere non si dovranno più spostare i veicoli per lo spazzamento mentre in altre - per la loro conformazione o per particolari condizioni – occorrerà continuare a spostarli". I turni pomeridiani verranno aboliti per ridurre le scomodità ai cittadinimentre i divieti di sosta sono così riorganizzati.

Dove non si può parcheggiare

Lunedì sul lato civici pari e giovedì sul lato civici dispari divieto di sosta dalle 6 alle 9 nelle vie: Bassi, De Anticihi, De gaspari, Marelli (dal civico 1 all'incrocio con via Tanaro), Metauro, Risorgimento, San Fruttuoso, SperiTazzoli (dall'incrocio con via Montanari a quello con via Po), Tirso.

Lunedì sul latocivici pari e giovedì sul lato civici dispari divieto di sosta dalle 9 alle 12 nelle vie: Anzani, Cambiago, Lamarmora, Martitri di Belfiore, Mornerina fino al civico 29, Rubicone.

Venerdì sul lato civici pari e martedì sul lato civici dispari divieto di sosta dalle 6 alle 9 nelle vie: Adige, Aniene, Arno, Gaviraghi, Longarone, Piemonte (nel primo tratto fino al parcheggio del collegio Guastalla), Sarca (solo nel tratto di fronte alle case comunali), Sorteni (compreso il parcheggio presso la farmacia), Tevere (dall'incrocio con via Ticino al civico 16) e via Ticino.

Venerdì sul lato civici pari e martedì sul lato civici dispari divieto di sosta dalle 9 alle 12 nelle vie: padre Annibale di Francia, Monviso (dall'incrocio con via padre Annibale di Francia a quello con via Volterra).

Nelle vie del quartiere non comprese in questi elenchi la pulizia viene effettuata anche con i veicoli in sosta. In questi giorni i tecnici di Impresa Sangalli stanno aggiornando la segnaletica stradale posta all’inizio di ciascuna via per informare i cittadini sulle nuove modalità che saranno avviate con l’inizio del mese di febbraio. La comunicazione capillare sarà assicurata anche da una campagna informativa porta a porta oltre che dalla comunicazione online.