Pulizia delle strade senza spostare l'auto: dal 6 novembre la novità in altre vie di Monza

Dopo l’avvio a febbraio a San Fruttuoso e via via l’ampliamento della sperimentazione in molte altre vie della città, adesso la pulizia delle strade senza dover spostare le auto arriva anche nei quartieri di Regina Pacis e San Donato. Una sperimentazione che durerà poco più di un mese e mezzo: dal 6 novembre al 31 dicembre 2023 verrà sospeso il divieto di sosta in concomitanza dello spazzamento meccanico in alcune strade dei quartieri Regina Pacis-San Donato e Cederna-Cantalupo.

Dove a Regina Pacis-San Donato

Sarà possibile parcheggiare anche in concomitanza del passaggio dei mezzi meccanizzati per la pulizia della strada nelle vie: via B. Angelico, ambo i lati; via C. Antonietti, ambo i lati; Boccioni, ambo i lati; via Boiardo, ambo i lati; via Buccari, ambo i lati; Buonarroti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giotto da Bondone e l’intersezione con via U. Foscolo; via M. Buonarroti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Fermi e il confine con il comune di Brugherio; via Carrà, ambo i lati; piazza Castello; via Salvo d’Acquisto, ambo i lati; via da Sesto, ambo i lati; via della Lovera, ambo i lati, nel tratto compreso tra il ponte Canale Villoresi e l’intersezione con via Cimabue; viale delle Industrie, ambo i lati; via Donatello, ambo i lati; viale Fermi, ambo i lati; via Galilei, ambo i lati; via Ghilini, ambo i lati; via Hensemberger, ambo i lati; via Lippi, ambo i lati; via Mentana, ambo i lati; via Michelino da Besozzo, ambo i lati; via Rosmini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Marconi e il confine con Brugherio; Rosmini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Donatello e via C. da Sesto; via San Damiano, ambo i lati; via San Donato, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale delle Industrie e il civico 25; via Sanquirico, ambo i lati; via Sciesa, ambo i lati; viaTurati, ambo i lati; via Vignola, ambo i lati.

Dove a Cederna-Cantalupo

Da lunedì 6 novembre al 31 dicembre 2023 addio ai divieti di sosta in concomitanza della pulizia della strada anche in alcune vie del quartiere Cederna-Cantalupo. Si potrà parcheggiare anche quando passerà il mezzo meccanizzato per lo spazzamento nelle vie: Amati, ambo i lati; Borsa, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferrari e l’intersezione con via A. Cederna; via Cantalupo, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 24 sino all’intersezione con via Nievo; via Cederna, ambo i lati; via della Lovera, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 19 di via della Lovera (ponte Canale Villoresi) e l’intersezione con via Foscolo; via Ferrari, ambo i lati; viale Foscolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferrari e l’intersezione con via Tintoretto; via Messa, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Costa e l’intersezione con via Amati; via Nievo, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e l’intersezione con via Poliziano (compresa area di parcheggio cimitero); via Rota, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cederna e l’intersezione con via Rovetta; via Salvadori, ambo i lati; piazza Santa Caterina da Siena; viale Sicilia, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Correggio e l’intersezione con viale Stucchi; viale Stucchi, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con via Salvadori; via Tiepolo, ambo i lati; via Tintoretto, ambo i lati