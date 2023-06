Ecco come si sceglie adesso il nuovo medico di famiglia in Brianza

Una piattaforma supertecnologica e sicura per scegliere il nuovo medico di famiglia. Ma anche per registrare le esenzioni, ottenere il rilascio di Pin e Punk, iscriversi al Servizio sanitario regionale e molti altri servizi. A realizzarlo la Asst Brianza.

L’obiettivo è che i cittadini si rechino negli ospedali e nelle sedi territoriali solo quando è necessaria la loro presenza. In tutti gli altri casi i servizi informatizzati devono consentire l’espletamento delle pratiche senza che gli utenti si spostino dal loro domicilio o dal posto di lavoro. La piattaforma personalizzata da ASST Brianza si inserisce in un contesto al quale partecipano anche altre ASST lombarde: Lecco, Bergamo Ovest, Rhodense, Valle Olona, Lodi. La pubblicazione sulla piattaforma, denominata SIOC (Sportello Istanze Online Cittadino), dei servizi di Scelta e Revoca rappresenta solo il primo step della progettualità aziendale. "Una volta avviato il servizio - fanno sapere dall'Asst Brianza - l’offerta potrà essere estesa anche ad altre funzioni come per esempio le vaccinazioni, il rinnovo della patente, il rilascio del porto d’armi".

Da mercoledì 14 giugno il nuovo Sportello informatico sostituirà i canali di comunicazione e-mail e “Zerocoda”: continueranno ad essere accessibili i call center di ciascuna sede territoriale di Scelta e Revoca, mediante i quali si potranno richiedere informazioni ovvero fissare appuntamenti. ASST Brianza

invita gli utenti a utilizzare tale modalità solo se in condizioni di fragilità e impossibilitati ad accedere ai servizi online: l’incremento delle richieste di appuntamenti non essenziali determina sicuramente un peggioramento della qualità dei servizi offerti. Alla nuova piattaforma si accederà dalla home page del sito internet aziendale (www.asst-brianza.it).