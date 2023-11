Le vie di Monza dove da oggi non si sposteranno le auto quando c'è pulizia della strada

Dopo l’avvio a febbraio a San Fruttuoso e via via l’ampliamento della sperimentazione in molte altre vie della città, adesso la pulizia delle strade senza dover spostare le auto arriva anche nei quartieri di Regina Pacis e San Donato. Una sperimentazione che durerà poco più di un mese e mezzo: da oggi lunedì 6 novembre al 31 dicembre 2023 verrà sospeso il divieto di sosta in concomitanza dello spazzamento meccanico in alcune strade dei quartieri Regina Pacis-San Donato e Cederna-Cantalupo.

Come avvenuto nel resto della città, si riducono e cambiano i divieti di sosta. Nelle vie più ampie, nelle quali è possibile provvedere con l’utilizzo di agevolatori o soffiatori che permettono di pulire anche sotto le auto parcheggiate, non ci saranno più i divieti settimanali legati allo spazzamento, mentre permarranno nelle strade più strette o in quelle che, per conformazione, necessitano di essere pulite senza la presenza di veicoli in sosta ai lati.

Una volta entrata in vigore la sperimentazione per le ultime due aree della città proseguiranno comunque la verifica tecnica e l'ascolto dei cittadini per valutare eventuali interventi di integrazione o rimodulazione del servizio.

Dove a Regina Pacis-San Donato

Sarà possibile parcheggiare anche in concomitanza del passaggio dei mezzi meccanizzati per la pulizia della strada nelle vie: via B. Angelico, ambo i lati; via C. Antonietti, ambo i lati; Boccioni, ambo i lati; via Boiardo, ambo i lati; via Buccari, ambo i lati; Buonarroti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giotto da Bondone e l’intersezione con via U. Foscolo; via M. Buonarroti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Fermi e il confine con il comune di Brugherio; via Carrà, ambo i lati; piazza Castello; via Salvo d’Acquisto, ambo i lati; via da Sesto, ambo i lati; via della Lovera, ambo i lati, nel tratto compreso tra il ponte Canale Villoresi e l’intersezione con via Cimabue; viale delle Industrie, ambo i lati; via Donatello, ambo i lati; viale Fermi, ambo i lati; via Galilei, ambo i lati; via Ghilini, ambo i lati; via Hensemberger, ambo i lati; via Lippi, ambo i lati; via Mentana, ambo i lati; via Michelino da Besozzo, ambo i lati; via Rosmini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Marconi e il confine con Brugherio; Rosmini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Donatello e via C. da Sesto; via San Damiano, ambo i lati; via San Donato, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale delle Industrie e il civico 25; via Sanquirico, ambo i lati; via Sciesa, ambo i lati; viaTurati, ambo i lati; via Vignola, ambo i lati.

Dove a Cederna-Cantalupo

Da lunedì 6 novembre al 31 dicembre 2023 addio ai divieti di sosta in concomitanza della pulizia della strada anche in alcune vie del quartiere Cederna-Cantalupo. Si potrà parcheggiare anche quando passerà il mezzo meccanizzato per lo spazzamento nelle vie: Amati, ambo i lati; Borsa, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferrari e l’intersezione con via A. Cederna; via Cantalupo, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 24 sino all’intersezione con via Nievo; via Cederna, ambo i lati; via della Lovera, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 19 di via della Lovera (ponte Canale Villoresi) e l’intersezione con via Foscolo; via Ferrari, ambo i lati; viale Foscolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferrari e l’intersezione con via Tintoretto; via Messa, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Costa e l’intersezione con via Amati; via Nievo, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e l’intersezione con via Poliziano (compresa area di parcheggio cimitero); via Rota, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cederna e l’intersezione con via Rovetta; via Salvadori, ambo i lati; piazza Santa Caterina da Siena; viale Sicilia, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Correggio e l’intersezione con viale Stucchi; viale Stucchi, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con via Salvadori; via Tiepolo, ambo i lati; via Tintoretto, ambo i lati.