Maltempo, a luglio +30% di interventi riparatori in carrozzeria

Il maltempo sta costando parecchio agli automobilisti.

Nel territorio lombardo, infatti, i giorni segnati da eventi meteorologici estremi e violenti, si sono caratterizzati per il notevole aumento della frequenza dei sinistri da grandine: +30% nel mese di luglio. Numerose automobili sono state colpite duramente, riportando danni molto ingenti, specialmente ai tetti e ai parabrezza dei veicoli, e l’investimento medio per la riparazione e il ripristino delle lamiere,(inclusi appunto cofano e tetto) si aggira infatti tra i 5mila e i 6mila euro.

A fornire i dati Andrea Lopane, presidente di CNA Lombardia Carrozzieri, lanciando anche un appello perché le assicurazioni agiscano con responsabilità e facciano la loro parte per affrontare questa situazione critica. Secondo quanto spiegato da Lopane, infatti, in molte località interessate da questi eventi il numero di veicoli danneggiati è notevole ma le compagnie di assicurazioni si starebbero organizzando con sistemi di rilevamento dei danni effettuati su vasta scala e con rilievi fotografici che renderebbero difficile una stima precisa dei danni subiti. Il risultato? Gli automobilisti danneggiati potrebbero vedersi recapitare offerte di risarcimento a stralcio che in alcuni casi non supererebbero neanche un quarto del valore reale del danno. Questa pratica metterebbe dunque in grave difficoltà l'autoriparatore, costretto a giustificare al proprio cliente le ragioni di un divario così ampio tra l'offerta della compagnia e il reale costo dell'intervento riparativo.

“Le assicurazioni stanno cercando di trasformare una calamità naturale in una nuova opportunità di speculazione ai danni degli assicurati e delle imprese dell'autoriparazione - ha commentato Lopan - Esercitano costanti pressioni sulle imprese di riparazione, costringendole ad anticipare i costi dei ricambi necessari alla prima messa in sicurezza dei veicoli, come cristalli, fanaleria, specchi, e negano una prima liquidazione, addirittura congelando il sinistro fino al completamento della riparazione." Sempre secondo Lopane, queste richieste potrebbero comportare un dilatarsi dei tempi di gestione della mole di lavoro per diversi mesi, creando un serio problema di liquidità che non tutte le imprese sarebbero in grado di sopportare. "Stiamo nuovamente facendo da banca alle imprese di assicurazione e questo non è tollerabile - ha continuato - Si tratta semplicemente di usare strumenti eccezionali per far fronte a un evento di portata ed intensità eccezionali. Esistono infatti meccanismi simili nei risarcimenti dei danni a persona, per esempio con una liquidazione che può essere suddivisa in acconto e saldo. Le nostre imprese faranno la loro parte per garantire agli utenti e ai cittadini di continuare ad utilizzare le loro automobili in sicurezza. Tuttavia, è essenziale che le imprese di assicurazione agiscano con responsabilità e facciano la loro parte dopo aver incassato premi consistenti per anni a fronte di risarcimenti ridicoli".

Infine l'appello: "Per affrontare questa situazione critica in modo responsabile e solidale - ha concluso Lopane - riteniamo fondamentale che vi sia una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti”. Insomma, per gli automobilisti lombardi, e specialmente per i tanti automobilisti brianzoli messi a dura prova nei giorni scorsi dalla violenza delle grandine, il maltempo oltre al danno (carissimo) potrebbe pure rischiare di recare con sé anche la beffa. "Nei territori che sono stati particolarmente colpiti dagli ultimi episodi grandinigeni - ha poi aggiunto Daniele Tarenzi, presidente nazionale di CNA Carrozzieri - si è registrato un incremento di oltre il 30% nelle operazioni effettuate nell'ultimo mese rispetto agli interventi standard. Il ripristino delle lamiere, inclusi cofano e tetto, richiede un investimento medio che varia tra i 5mila e i 6mila euro, ma stabilire un preventivo preciso è complesso, poiché il costo è influenzato da variabili diverse che rendono gli interventi altamente personalizzati e intricati".