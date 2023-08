Post nubifragio: non si ferma la catena di aiuti in città

Tifosi scendono in campo per aiutare le loro squadre.

" I violenti nubifragi di lunedì 25 luglio sono stati un avversario imprevedibile e dannoso per il nostro club". Inizia così l’appello dell’Asd Rugby Monza, fra le società sportive monzesi cui il nubifragio abbattutosi nei giorni scorsi sulla città ha provocato pesanti danni alle strutture sportive e che in questi giorni hanno lanciato ad appassionati e tifosi una richiesta di aiuto. Richiesta che naturalmente non ha lasciato indifferenti gli aficionados del club monzese e che si è tradotta in centinaia di contributi attraverso la piattaforma per la raccolta fondi GoFundMe per sostenere i campioni monzesi. “Stiamo ancora contando i danni e da subito giocatori e sostenitori si sono prodigati e attivati per aiutare - hanno chiarito dal club - Ci sono danni materiali che richiedono un pronto ripristino per poter garantire la ripresa delle attività sportive prima della fine del mese di agosto”. E così, oltre 100 tifosi si sono stretti attorno alla squadra e stanno sostenendo il recupero e il ripristino di attrezzature e strutture. Finora sono stati raccolti oltre 6mila euro: “Daremo evidenza e rendicontazione in totale trasparenza dei lavori che effettueremo con i fondi raccolti” ha concluso il club sulla sua pagina.

Anche la Gerardiana Calcio Monza ha subito numerosi danni alla sede: “Dalle panchine, al muro di cinta del nostro campo a 11, alle protezioni del campo di sabbia e tante altre aree che sono state distrutte e rovinate” hanno scritto i referenti lanciando, anche in questo caso, una raccolta fondi - Aiutiamo il nostro club a ritornare pronto per accogliere i nostri oltre 200 iscritti per la prossima stagione di calcio”. Finora la società calcistica è riuscita a raccogliere oltre 2.700 euro grazie a 32 donazioni.

La campagna dell’Asd Rugby Monza è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/sostegno-asd-rugby-monza, la raccolta fondi per sostenere la Gerardiana Calcio Monza alla pagina https://gf.me/v/c/gfm/rqexy-sostegno

Intanto, anche sulla pagina della cooperativa sociale monzese La Meridiana, è stata aperta una raccolta fondi per riuscire a sistemare i danni alle strutture per la cura dei malati provocati dal maltempo: "Tutti abbiamo assistito al maltempo anomalo che ha investito prepotentemente anche il nostro territorio e ora dobbiamo correre ai ripari - si legge sul sito - Abbiamo bisogno di te. Aiutaci a rimediare ai danni alle nostre strutture". Una richiesta, quella della cooperativa sociale, finalizzata soprattutto al ripristino delle strutture architettoniche dell'rsa San Pietro di viale Cesare Battisti, del Paese Ritrovato, il villaggio dedicato alla cura di persone con forme di demenza e affette dalla sindrome di alzheimer, e del centro diurno Costa Bassa.