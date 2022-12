Sicurezza e prevenzione, i numeri di un anno di attività della prefettura

Oltre 55mila interventi a seguito di chiamate al 112, quasi 25mila servizi di controllo del territorio a cui si aggiungono più di 500 attività straordinarie con 24mila pattuglie sulle strade di Monza e della Brianza. Sono i numeri del sistema della sicurezza del territorio brianzolo con le attività effettuate sotto il coordinamento della prefettura nel corso del 2022. I dati sono stati presentati martedì mattina, nella sede della prefettura in via Montevecchia, dal prefetto Patrizia Palmisani e dai vertici delle forze dell'ordine del territorio. All'incontro erano presenti anche il colonnello Gianfilippo Simoniello, comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, il vicario della questura di Monza, dottoressa Paola Morsiani, il comandate provinciale della guardia di finanza Maurizio Querqui e il comandante dei vigili del fuoco di Monza e Brianza Vito Cristino.

"E' stato sicuramente un anno impegnativo" ha commentato il prefetto Patrizia Palmisani. "E tra i buoni propositi per il prossimo anno oltre a proseguire con l'attività di prevenzione ed entrare nel vivo dei tavoli tematici per il disagio giovanile abbiamo anche, tra le priorità, il monitoraggio delle attività e dei lavori da eseguire nell'ambito delle risorse del Pnrr con l'istituzione di cabine di regia e di gruppi di lavoro per sostenere gli enti locali nella realizzazione degli interventi".

I numeri

TIPOLOGIA ATTIVITÀ NUMERO Interventi per chiamate al 112/115 55.587 Servizi ordinari di controllo 24.996 Servizi straordinari di controllo 558 Pattuglie impiegate 23.894 Persone identificate 124.941 Veicoli controllati 68.856 Arresti in flagranza di reato 955 Denunce raccolte 4.897

In tema di sicurezza la prefettura ha disposto tre provvedimenti interdittivi antimafia, ha avviato un protocollo sperimentale con il Comune di Vimercate, Confcommercio e Confesercenti per la gestione del fenomeno della Movida e un protocollo per la promozione della sicurezza integrata e del controllo di vicinato (adesione di 32 Comuni). La prefettura ha coinvolto il territorio incontrando, tra ottobre e novembre, i 55 sindaci nel corso di Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono tenuti in provincia. Un’attività che è stata portata avanti contemporaneamente alla gestione di grandi eventi tra cui il Gran Premio di Formula 1 che ha portato in città oltre 300.000 persone. E la promozione in serie A del Monza. Nel corso dell'anno inoltre sono state due le occasioni che hanno portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città.

La novità più significativa però ha coinvolto la città di Monza dove dall’1 marzo è entrato in vigore il piano coordinato per il controllo del territorio. Il capoluogo brianzolo è stato suddiviso in tre quadranti - due assegnati alla polizia di Stato e all’ambito di intervento della questura e uno all’Arma dei carabinieri - la cui competenza ruota.

Malamovida e disagio giovanile

Il 2022 è stato anche l'anno in cui la prefettura ha istituito un tavolo sul tema del disagio giovanile. "In questa provincia non c'è una situazione allarmante" ha precisato il prefetto Palmisani. "Ma abbiamo avuto, soprattutto dopo il lockdown segnali di disagio giovanile". E la prefettura ha fatto rete, coinvolgendo in un tavolo di lavoro, le forze dell'ordine, il sistema scolastico, la provincia e le associazioni di categoria insieme al presidente della consulta degli studenti "per capire cosa i giovani vogliono e sentono". Per approfondire diversi ambiti verranno avviati tavoli tematici. E il disagio giovanile e la necessità di attenzionare i giovani e arginare comportamenti di deriva che manifestano carenza di senso civico se non addirittura profili di rischio penale è stato uno degli argomenti portati all'attenzione dei diversi comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza tenutasi nel corso degli ultimi mesi in provincia, tra Vimercate, Seregno e Desio. "L'aspetto repressivo non centra l'obiettivo" ha aggiunto il colonnello Gianfilippo Simoniello, sottolineando l'importanza della collaborazione tra scuole, forze dell'ordine e istituzioni. "Qualche giorno fa durante un cincontro sul tema con le famiglie ci siamo spogliati simbolicamente della divisa e abbiamo iniziato a parlare ai genitori, da genitori".

Lotta alla droga e alle truffe

Sono stati 116.610 euro (risorse ministeriali) i fondi stanziati per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, di cui hanno beneficiato 7 Comuni (Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Limbiate, Monza, Renate e Veduggio con Colzano). Altri 116.826 euro sono serviti nell’ambito del progetto Scuole Sicure al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici, di cui hanno beneficiato 10 Comuni (Agrate Brianza, Arcore, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Concorezzo, Lentate sul Seveso, Varedo, Villasanta).

A Monza sono stati stanziati 17.600 euro per iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani. “Anche se il trend della criminalità risulta in flessione nell’ultimo anno alcune tipologie di reato tra cui anche le truffe ai danni di anziani hanno subito un incremento” ha precisato il prefetto.

Accoglienza ed espulsioni

Nel corso dell’anno sono state 181 le espulsioni di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, 2 gli allontanamenti di cittadini europei per motivi di pubblica sicurezza e risultano 1.036 i richiedenti protezione internazionale ospitati presso i centri di accoglienza gestiti dalla Prefettura. I migranti usciti dal circuito dell’accoglienza (revoche delle misure di accoglienza per allontanamento, per reddito, ovvero per chiusura del contenzioso; cessazioni delle misure di accoglienza per ottenimento dello status di rifugiato) sono stati 378. In seguito al conflitto in Ucraina e all’emergenza umanitaria innescata dalla crisi sono stati 4.186 cittadini ucraini arrivati sul territorio di Monza e Brianza.

L’importanza della prevenzione

La prefettura ha inoltre concluso l’attività di aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio di incidente rilevante dei 19 stabilimenti della provincia, ha organizzato un’esercitazione per la verifica dell’adeguatezza di tali pianificazioni che si svolgerà entro la fine dell’anno. E’ stata adottata la parte generale del piano per la gestione del rischio incendi degli stabilimenti di stoccaggio dei rifiuti e sono state organizzate due giornate formative rivolte agli Amministratori locali sul rischio idrogeologico. “Il lavoro di pianificazione e di prevenzione è un lavoro invisibile e se non succede nulla in termini di emergenza sembra un caso ma non lo è, è frutto di una pianificazione” ha aggiunto il comandante dei vigili del fuoco Vito Cristino.