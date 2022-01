Quante persone sono salite sulla ruota panoramica a Monza

Quando le cabine della Grande Roue con i suoi 32 metri di altezza avevano fatto capolino in Largo Mazzini, ancora prima della ruota a girare erano state le polemiche. E la scelta di posizionare l'attrazione proprio all'inizio di via Italia, in una delle aree più attenzionate della città anche dal punto di vista del monitoraggio relativo alla sicurezza, aveva fatto discutere e non aveva convinto molti. Ma tutti, monzesi e non, a passeggio per il centro nel periodo natalizio si sono fermati per osservare da vicino la ruota panoramica che ha illuminato le giornate di festa della città. E tanti - anzi tantissimi - ci sono anche saliti.

Sono state 24mila le persone che sono salite su una delle cabine che a oltre trenta metri di altezza hanno regalato una vista insolita sulla città. In 18.000 invece hanno scelto la pista di pattinaggio in piazza Trento e Trieste 16.000 i biglietti staccati per l’albero magico e 13.000 per la giostra antica in piazza San Paolo. “I numeri registrati hanno fatto sì che molti commercianti abbiano constatato e segnalato una oggettiva crescita del volume di affari oltre che un generale miglioramento delle frequentazioni di alcune zone, soprattutto quelle attorno a largo Mazzini e Corso Milano. Gli organizzatori stimano in due terzi le presenze provenienti dal territorio di Monza e della Brianza e la restante quota da fuori provincia” spiegano dal municipio.

“Si è conclusa un’edizione straordinaria di Christmas Monza: nonostante le restrizioni abbiamo regalato alla nostra città un’atmosfera di festa luminosa e viva. Ci resta un’immagine di Monza più bella che mai”, spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Con un'affluenza media settimanale di circa 3.000 persone, con punte di 30.000 nei weekend il Christmas Village di piazza Carducci ha registrato un totale di circa 165.000 visitatori. Numeri che si sono contratti un po’ nelle ultime settimane a causa delle restrizioni anti-Covid.

I numeri delle mostre

Hanno risentito delle limitazioni anti-covid introdotte a dicembre le iniziative previste nel calendario che, in ogni caso, hanno fatto registrare numeri molto significativi. 1.400 i visitatori per la mostra allestita in Galleria Civica “Il fascino senza tempo del presepe”; 100 i partecipanti (capienza massima) al reading teatrale sulla Divina Commedia a cura di Massimiliano Finazzer Flory del 27 novembre; 3.000 i partecipanti alla parata luminosa del 4 dicembre; 3.000 alla sfilata musicale degli zampognari; 1.000 per la discesa di Babbo Natale dall’Arengario; 1.000 per il ReJoice Gospel Choir del 18 dicembre. Sono stati, invece, annullati Madame Opera, i cori delle Associazioni CosmoKor e quello conclusivo del 6 gennaio a cura di The Singers’ Choir.

Monza è stata anche fotografata molto nel periodo natalizio e sono state 462 le immagini inviate per il contest fotografico: tra i soggetti più gettonati le luminarie, vie e piazze, vetrine e cortili.