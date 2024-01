Quanto il Gran Premio e la Formula Uno rendono Monza più ricca

E' l'autodromo di Monza il circuito dove nel mondo si sono disputati in assoluto più Gran Premi di Formula Uno. E il Tempio della Velocità, nato nel 1922, è anche il più antico del mondo. Intramontabile simbolo della velocità e del motorsport l'autodromo, con la Formula Uno, rappresenta anche un importante occasione per l'indotto e per le ricadute economiche sul territorio. I numeri, relativi all'impatto generato dalla gara e dalla tre giorni del circus della F1, sono stati resi noti lunedì in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori di ammodernamento e restyling del circuito dove verranno effettuati importanti interventi sulla pista e si procederà con la realizzazione di nuovi sottopassi per adeguare l'impianto agli standard e alle norme di sicurezza richiesta da FIA.

I numeri della F1 che rendono Monza più ricca

Sono stati 304.134 gli spettatori totali nei tre giorni del Gran Premio nell'edizione 2023. La maggior parte di loro erano stranieri: provenivano dai Paesi Bassi, Inghilterra, Stati Uniti, Austria, Spagna, Svizzera, Canada, Francia e Germania e solo il 47% si è dichirato italiano. Mentre sono stati 93 milioni i telespettatori che hanno seguito la gara in televisione in 180 territori diversi del mondo.

Chi ha raggiunto Monza per assistere al Gran Premio e non risulta residente ha dichiarato anche di aver visitato la città di Teodolinda oppure Milano durante la sua permanenza. E in città o nei dintorni avrà soggiornato, mangiato e magari fatto shopping. Un evento sportivo in grado di generare guadagni per 423 milioni di euro, secondo dati Censis.

La spesa media pro capite per gli spettatori non residenti è stata di circa 1.255 euro, con 431 euro usciti dal portafoglio e lasciati all'interno dell'area del circuito per i giorni della gara con una stima di 306 euro di biglietti, 55 euro di food&beverage e 70 per iil merchandising. Mentre ammonta a 824 euro l'indotto sul territorio, per spese e acquisti o soggiorno al di fuori dell'impianto.

Il 60% degli spettatori non residenti ha dichiarato di aver soggiornato in una struttura ricettiva con una durata media del pernottamento di 3.3 notti per cui la maggior parte (il 44%) ha scelto un hotel. In sintesi, dei 423 milioni di euro di valore prodotto dal Gran Premio d'Italiam stimati dal Censis, 143 milioni di euro si monetizzerebbero come ricadute immediate sul territorio, 80 milioni sul Sistema Produttivo Italiano mentre il valore del Brand Territoriale è di 50 milioni e di 200 quello mediatico.