Inaugurata a Monza la nuova casetta dell'acqua

A Monza in via Iseo è stata installata la nuova casetta dell'acqua. Nelle scorse settimane Brianzacque aveva rimosso il vecchio chiosco, ormai ammalorato, e lo ha sostituito con uno nuovo e più moderno su cui, oltre ai valori e ai parametri dell’acqua distribuita, scorreranno notizie e informazioni utili alla cittadinanza.

L'inaugurazione nella mattinata di venerdì 28 ottobre con un brindisi a suon di acqua tra Enrico Boerci (presidente e amministratore delegato di Brianzacque) ed Egidio Longoni (vice sindaco di Monza). Dalla postazione idrica, presidio di sostenibilità ambientale, si può spillare gratuitamente acqua a km0, liscia e gasata, a temperatura ambiente e naturale di ottima qualità, 'certificata' da accurate analisi di laboratorio.

Per effettuare i prelievi di acqua va utilizzata l’apposita tessera acquistabile al costo di 3 euro presso gli sportelli di Acinque (ex Enerxenia) in via Cremona e presso il Centro Civico San Rocco. La card vale anche per gli altri 5 chioschi presenti sul territorio comunale in viale Libertà, Paisiello, Debussy, Maroncelli e Pellettier e in tutti i quasi 90 “acqua point “di Monza e Brianza