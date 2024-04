La nuova ciclovia che permetterà di attraversare la strada senza più rischiare la vita

Una nuova ciclovia che permetterà ai cittadini di attraversare la strada ed entrare a Monza senza più rischiare di essere investiti. Sarà realizzata a Lissone, dove la giunta ha approvato il protocollo d'intesa con il comune di Monza per partecipare al bando "Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali", promosso dal Ministero dei Trasporti, al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici locali e ferroviari.

"Da tempo - ha dichiarato Massimo Rossati, assessore all'Urbanistica, alla Mobilità e alla Viabilità - i residenti di via Giotto lamentano la mancanza di collegamenti con il territorio di Monza. Attualmente, per raggiungere la città, devono attraversare a piedi la rotatoria dello svincolo Anas di Lissone Sud mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli automobilisti che percorrono quella strada".

Secondo quanto chiarito da Rossati in seguito a un'interrogazione consiliare, è stato avviato un dialogo con il comune di Monza per sviluppare una proposta progettuale che permettesse ai cittadini di Lissone di accedere in modo sicuro al polo istituzionale e alla futura stazione della metropolitana. Grazie alla disponibilità dell'assessora Giada Turato e del suo staff tecnico si è dunque giunti riusciti ad elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica in tempi record, al fine di partecipare al bando ministeriale, che prevede il collegamento tra la stazione di Lissone - Muggiò e la futura stazione della metropolitana di Monza.

"Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, che dimostra come due giunte, con diverse appartenenze politiche, possano lavorare efficacemente insieme quando l'obiettivo è migliorare i servizi per il territorio e i cittadini - ha concluso Rossati - Monza è un'importante realtà e la stazione della metropolitana rappresenterà un elemento di grande cambiamento per il sistema dei trasporti non solo nel territorio monzese alla quale pedoni e ciclisti dovranno poter accedere in totale sicurezza. Questa è la prima risposta alle numerose richieste, finora ignorate, provenienti dal quartiere di via Giotto".