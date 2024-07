Cambio di guardia per gli infopoint monzesi : ecco chi li gestirà

Cambio di guardia negli infopoint monzesi dopo la sessantennale gestione di Pro Monza.

Dal mese di luglio, infatti, a seguito di una gara pubblica i punti d’informazione e accoglienza turistica della città sono stati presi in gestione da una nuova realtà: si tratta della società toscana Cristoforo - Società cooperativa sociale onlus, con sede a Pontassieve, in provincia di Firenze. Il passaggio di consegne del servizio (giunto a naturale scadenza), prima gestito dall’associazione Pro Monza, è stato frutto di una procedura aperta, ovvero una tipologia di gara pubblica che permette a qualsiasi operatore economico interessato di presentare un'offerta.

Il contratto e le novità di servizio

Il contratto, come sottolineano dal palazzo di piazza Trento e Trieste, ha una durata iniziale di 18 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi, con un impegno totale di spesa di 361.143,18 euro da parte dell’amministrazione per il periodo complessivo di 36 mesi.

Come negli scorsi anni, i servizi richiesti alla cooperativa prevedono l’erogazione di informazioni turistiche su eventi, attrazioni e itinerari utilizzando vari canali come gli sportelli fisici, il telefono, le e - mail e altri mezzi elettronici, la fornitura di informazioni storico - culturali sui punti di interesse di Monza e dintorni, la gestione e distribuzione di materiale informativo proveniente sia dal comune che da soggetti terzi, l’assistenza agli utenti stranieri tramite postazioni virtualizzate, la promozione di iniziative locali e regionali, la compilazione e il monitoraggio dei dati degli utenti e l'elaborazione di report periodici e l’aggiornamento della sezione eventi del portale turistico (turismo.monza.it).

Elementi di novità rispetto al passato, invece, sono ulteriori servizi offerti quali la somministrazione di questionari di gradimento e gestione dei feedback, la raccolta dei contatti e - mail da utilizzarsi per invio di newsletter a cura del Servizio Promozione del Territorio, i servizi di segreteria organizzativa per eventi che spaziano dalla pianificazione logistica/prenotazione di spazi per conferenze o convegni fino al supporto durante eventi - incluso l'accoglienza dei partecipanti e la gestione delle registrazioni all'arrivo - e nella gestione post -evento.

In affiancamento agli operatori addetti al front office la nuova società mette a disposizione un team che include professionisti con esperienza maturata nel settore (comunicatori, social media manager, grafici), con specifici ruoli per garantire la qualità del servizio e la gestione operativa quotidiana anche nei servizi aggiuntivi garantiti da contratto. L'attività di vendita di pubblicazioni e merchandising rappresenta una ulteriore novità: tutti i ricavi derivanti che saranno incassati integralmente dal comune di Monza.

Gli infopoint esistenti e quelli nuovi per il Gran Premio

Gli infopoint attivi ad oggi a Monza sono due: uno all’ingresso del Parco, in viale Cavriga, e uno in Piazza Trento e Trieste. Inoltre, durante i giorni di Gran Premio di Formula 1 è prevista l’erogazione di informazioni turistiche specifiche per l'evento e la città di Monza presso tre Infopoint aggiuntivi ubicati in stazione, in piazza Duomo e in Autodromo. Verranno anche organizzate visite guidate durante la manifestazione del Monza Fuori GP, con focus su itinerari nel centro storico e nel Parco.

Il personale

Nonostante il cambio di gestione, al personale che precedentemente gestiva gli infopoint per conto di Pro Monza è stata garantita la continuità del posto nella gestione dei punti d’informazione turistica da parte della Cooperativa Cristoforo.

La nuova società

La Società Cristoforo - Società cooperativa sociale onlus, con sede a Pontassieve e sede operativa a Cologno Monzese, gestisce le attività di front e back office di oltre 30 uffici di informazione e accoglienza turistica in tutta Italia. Il progetto di sviluppo turistico territoriale che propone la cooperativa è basato su competenze acquisite nel settore turistico, testimoniate dalla gestione pluriennale di numerosi infopoint. In particolare, dal 2005 la società svolge servizi di accoglienza e informazione turistica a Firenze e ha attualmente in gestione gli infopoint di numerose altre realtà turistiche, da Viareggio a Sanremo fino a Sirmione. La presenza della società si sta consolidando anche in Lombardia, con la gestione dell’informazione turistica di Brescia - seconda città lombarda per numero di abitanti - dal 2021 e l’arrivo anche a Como nel 2024.

"La Società Cristoforo - osserva l’assessore al Turismo Carlo Abbà - si è aggiudicata l’incarico tramite bando, come è avvenuto in passato anche per la Pro Monza. Il bando, come è naturale, ha premiato l’offerta di maggiore spessore tecnico, aspetto che è stato determinante nell’assegnazione della gara".