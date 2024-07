A Monza una nuova piazza tutta all'ombra con piante e bar

Monza avrà una nuova piazza all’ombra, con angoli green con vasche che ospiteranno alberi e verde. In questi giorni gli operai sono già al lavoro per trasformare piazza Bonatti in un angolo di relax e di ombra per i residenti. Un luogo di aggregazione anche durante le giornate di canicola, dove saranno presenti attività (temporanee) per la sommistrazione di cibi e bevande.

Il progetto - approvato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto – nasce in realtà all’interno del quartiere, da una richiesta che arriva proprio dalla consulta di San Donato-Regina Pacis. I lavori, iniziati settimana scorsa, dureranno 3 mesi e l’intervento è costato alle casse comunali 180mila euro (grazie ai fondi del bilancio comunale destinati ai Distretti dell’attrattività turistico commerciale).

Addio alla semplice colata di cemento: la nuova piazza diventa una sorta di agorà verde e all’ombra. Gli operai sono al lavoro per il posizionamento di nuove aiuole, che prevede la parziale rimozione della pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti. Inolttre verranno realizzate vasche dove verranno pianteti alberi e verde. La piazza avrà anche un angolo panchine e pensiline per l’ombra.

“|Le pensiline ombreggianti, che verranno posizionate nei varchi tra le nuove aiuole, sono realizzate in carpenteria metallica zincata e verniciata, con pannelli in lamiera sul piano di copertura – fanno sapere dal Comune di Monza -. Le sedute saranno invece posizionate lungo il perimetro delle aiuole e sono caratterizzate da elementi in legno applicati sui muretti di contenimento. Saranno installati inoltre sistemi di luce a led ad integrazione dell’illuminazione pubblica esistente durante le ore serali. Una nuova agorà dove incontrarsi, in totale sicurezza, sia di giorno sia di sera".