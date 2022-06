Aiuole e panchine, riapre dopo i lavori la piazza brianzola

E' stata riaperta, dopo i lavori, piazza Marconi, a Vimercate, nell'area pedonale. "È di nuovo possibile raggiungere la Galleria commerciale o la stazione degli autobus attraversando la nuova pavimentazione. A seguire partiranno i lavori di piantumazione delle aiuole" hanno annunciato dal municipio mentre prosegue il cantiere lungo la parte che affaccia sulla strada.

Il porgetto, recentemente rivisto dall'amministrazione, ha privilegiato la presenza di inserimenti verdi, trovando spazio per aiuole e piante. Insieme alla presenza della velo-stazione con una capacità di 80 posti per biciclette, sono state inserite alberature e aiuole.

“L’obiettivo è quello di creare una piazza green e più ombreggiata senza stravolgere il progetto iniziale previsto” aveva spiegato Sergio Frigerio, assessore alla Cura della città.

Ogni aiuola sarà dotata di sistema automatico di irrigazione. Nel progetto è stata prevista anche la posa di panchine e di arredo urbano. La strada antistante la piazza rimarrà, come da progetto, rialzata per migliorare e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e al tempo stesso ridurre la velocità delle auto, una soluzione per congiungere idealmente l’ingresso del centro storico di via Vittorio Emanuele II con piazza Marconi. Il termine dell'intero intenrvento è previsto entro il 31 luglio 2022. Intanto è stata riaperta la parte pedonale della piazza.