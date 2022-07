Il lido estivo, sabbia, campi e spray park: la nuova cittadella dello sport in Brianza

Una nuova piscina coperta con una vasca da 25 metri con una profondità di due, un lido estivo e una palestra. E ancora uno spray park, campi di volley e la sabbia. E’ questo il progetto del nuovo centro sportivo, con piscina, di Vimercate.

Gli interventi di riqualificazione dell’area di via Degli Atleti sono stati presentati venerdì in conferenza stampa da parte del sindaco Francesco Cereda e dalla vicesindaco, con delega alla Rigenerazione Urbana, Mariasole Mascia. Il progetto, approvato dalla giunta nel mese di giugno, prevede un investimento di oltre venti milioni di euro. Il masterplan si compone di due progettazioni preliminari separate, che riguardano rispettivamente una nuova piscina e un centro sportivo dotato di palazzetto, campi coperti e parcheggio, che – unitamente alla ristrutturazione dell’attuale bocciodromo e al mantenimento dell’attuale Area Feste.

La nuova piscina

Il nuovo centro natatorio, dotato di una piscina coperta con vasca di 25 metri e profondità di 2 metri adeguata per la pallanuoto, prevede anche la presenza di una vasca di avviamento al nuoto, un’area bar con doppio affaccio piscina coperta e un lido esterno. Si aggiungono spazi funzionali ad uso ufficio, sale corsi, palestra attrezzi e ampi terrazzi. Lo spazio lido esterno è formato da una vasca ludica con integrazione di corsie per il nuoto libero, spray park, campo di beach volley, spazi verdi con funzione solarium e una porzione allestita a sabbia. L’immobile avrà una copertura fotovoltaica e accorgimenti tecnici per l’ottenimento di alte prestazioni energetiche finalizzati al contenimento dei costi di gestione.

"La chiusura della piscina ha rappresentato e rappresenta una ferita ancora aperta per la città e costituisce una sollecitazione quotidiana da parte dei nostri cittadini, affinché si possa arrivare il più presto possibile alla sua riapertura. Ci è però parso un po' limitativo affrontare il tema di quest'area approcciando solo la riapertura della piscina" ha detto il sindaco Francesco Cereda, illustrando il progetto. "Abbiamo ragionato su una visione d'insieme che tenesse dentro delle strutture che già ci sono, che già funzionano e che devono essere ammodernate (come il bocciodromo) e di quello che ci dovrà essere, con l'obiettivo di far diventare quest'area la nuova cittadella dello sport di Vimercate. Dobbiamo però anche essere realisti e molto chiari con i nostri concittadini. Si tratta di un progetto molto grande e importante sia dal punto di vista dei costi che dei tempi di realizzazione, e verrà quindi realizzato per lotti un pezzo per volta, con priorità assoluta alla riapertura della piscina, che è la cosa sulla quale lavoreremo più alacremente".

Non solo acqua

Il progetto prevede la convivenza fra parte delle strutture esistenti (Area Feste, bocciodromo e parcheggio) e un nuovo palazzetto ad alte prestazioni energetiche, con struttura in legno lamellare ad arco. La capienza ipotizzata è fino a mille persone, in una configurazione tale da rendere possibile il suo uso anche per attività per manifestazioni diverse a da quelle sportive. L’attuale prefabbricato noto come “Pallone” sarà invece demolito e sostituito con un nuovo prefabbricato in calcestruzzo destinato prevalentemente agli sport di racchetta ma flessibile anche per altre attività sportive. Anche qui sulle coperture degli immobili è ipotizzato un ampio campo fotovoltaico, che garantisce un’alta prestazione energetica e il conseguente contenimento dei costi di gestione. L’edificio che ospita il bocciodromo sarà oggetto di lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico.

Nuovo parcheggio e viabilità

L’ingresso del nuovo centro sportivo non sarà collocato in via degli Atleti ma in via del Buraghino, attraverso una rotatoria lungo via Bergamo. Via degli Atleti sarà chiusa al traffico e trasformata in percorso ciclopedonale tutto interno al centro. Nell’intervento sono anche previsti altri percorsi ciclo-pedonali all’interno del parco, nuove piantumazioni e il potenziamento del parcheggio attuale, collocato nella zona centrale dell’intera area, per poter accogliere fino a 235 veicoli.

"Gli impianti sportivi sono una priorità di questa Amministrazione, ma soprattutto sono un'esigenza reale della cittadinanza, delle tantissime associazioni sportive e dei nostri atleti che, peraltro, stanno ottenendo risultati importanti. Con questo progetto guardiamo a Vimercate con una visione di insieme che richiederà tempo e fatica, ma ridisegna l'intera città. Oggi abbiamo puntato l'attenzione su via degli Atleti, ma ci sono altri due punti che vorremmo diventassero il fulcro della vita sportiva di Vimercate: Oreno - per cui abbiamo già presentato una domanda per la partecipazione al PNRR - e il parco Sottocasa” ha spiegato la vicesindaco, con delega alla Rigenerazione Urbana, Mariasole Mascia.

“Investimento da 21 milioni di euro”

“L'impegno economico è molto importante, circa 21 milioni di euro complessivi, con un grande lavoro da fare per il reperimento delle risorse” ha spiegato la vicesindaco Mascia. “Su questo, come già anticipato in consiglio comunale, abbiamo predisposto vari scenari. Un primo passo è rappresentato dal Bando Rigenerazione Urbana per la piscina (che prevede un finanziamento di 5 milioni di euro, ndr). L'intenzione è quella di cogliere tutte le opportunità per reperire risorse pubbliche, anche europee, in modo che sia il Comune a ricoprire il ruolo di regia. Oggi siamo impegnati a sfruttare le opportunità del PNRR ma stiamo creando una struttura che vorremmo lavorasse con continuità sui bandi europei, anche una volta chiusa la fase del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C’è poi anche la possibilità di ricorrere all'indebitamento. Crediamo infatti che, se necessario, quello per la riqualificazione delle strutture sportive sia un investimento di cui la cittadinanza ha così bisogno, da giustificare anche un impegno sul bilancio del Comune per i prossimi anni. Altre possibilità sono offerte da eventuali partnership pubblico-privato".