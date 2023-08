La raccolta dei rifiuti a Monza cambia ancora, ma non piace a tutti

Manca circa un mese e mezzo all’introduzione della nuova raccolta dei rifiuti a Monza, ma c’è già chi boccia la decisione di effettuare la raccolta di giorno, invece che la sera come avviene oggi. La “rivoluzione” inizierà l’1 ottobre quando (previa campagna di comunicazione) i rifiuti verranno ritirati entro le 10.30 nel centro storico, ed entro le 12.30 nel resto della città (con variante sulle utenze domestiche non alimentari del centro storico e il loro ritiro entro le 11). Gli operatori dell’Impresa Sangalli passeranno in centro dalle 8 alle 10.30, nel resto della città dalle 8 alle 14. Naturalmente cambierà anche l’orario di esposizione dei rifiuti con l’obbligo di esporre sacchi e bidoni (per le utenze domestiche, ad eccezione del centro storico) dalle 19.30 alle 5.30. Nel centro storico invece l’esposizione dei rifiuti delle utenze domestiche sarà dalle 5 alle 8.

Tante le perplessità e le critiche che questo cambiamento ha sollevato. Gli inquilini di una palazzina di via Annoni hanno inviato al sindaco Paolo Pilotto e all’assessore Giada Turato le loro perplessità. “L'aspetto che maggiormente ci preoccupa - si legge nella lettera inviata anche alla redazione di MonzaToday - è che i bidoni stazioneranno sul marciapiede non più come prima 12 ore circa durante la sera e la mattina presto, prima del ritiro. Ma con la nuova modalità fino a 17 ore circa di cui in pieno giorno dalle 8 alle 12.30”. Una mattinata con i bidoni fuori di casa con il rischio, come spiegano i condomini, che i loro contenitori vengano utilizzati (impropriamente) come cestini dai passanti. Che, magari, come è stato denunciato spesso, non solo a Monza, gettano i loro rifiuti domestici nei bidoni dei caseggiati. Con il rischio che la multa la paghino cittadini incolpevoli che invece la raccolta differenziata l’hanno effettuata scrupolosamente e correttamente.

“Questi nuovi orari - proseguono - porteranno, come è già successo nelle prime ore del mattino, prima del ritiro delle 8, che qualche passante prenda i nostri bidoni come cestini dei rifiuti. Pensate poi che flusso di persone ci sarà, almeno quintuplicato e se ci saranno rifiuti non consoni gettati dai passanti, come facciamo a dimostrare che non è colpa nostra? A meno di dover fare il palo dalle 8 alle 12”. Una scelta che ha lasciato perplessi anche gli abituali clienti dei bar del centro: “Ma la mattina alle 8 quando vado a bere il caffè al bar non voglio farlo con vista bidoni”, è il commento più volte apparso sui social.