Regalo di Natale in anticipo per l'Armadio dei poveri: ecco la nuova sede

Qualche volta i miracoli accadono. Ma questa volta, oltre alla provvidenza, ci sono di mezzo anche una straordinaria tenacia e la forza in questi 5 mesi di non arrendersi mai, malgrado le difficoltà. E adesso i sacrifici sono stati finalmente ripagati.

L’Armadio dei poveri ha trovato casa, a Monza. Un magazzino in via Santa Lucia 14/A. Ad annunciarlo a MonzaToday è Roberta Campani, presidente del sodalizio che da anni aiuta oltre 300 famiglie in difficoltà che vivono a Monza e circondario, oltre a distribuire coperte, viveri e vestiti anche ai senzatetto. L’associazione – che aveva sede nei vecchi locali dello Spazio 37 del comune di Monza - dalla fine luglio si era trovata in mezzo a una strada. Il nubifragio aveva reso inagibili i locali dove c’erano anche altre associazioni. Il comune si era impegnato a trovare un nuovo spazio all’associazione, ma come era stato più volte spiegato dall’assessore al Welfare Egidio Riva, non c’erano spazi di proprietà del comune adatti a svolgere l’attività di magazzino e "io non sono ancora attrezzato per compiere miracoli", aveva ripetuto Riva.

Nel frattempo Roberta si era affidata alla generosità di un monzese che aveva messo a disposizione un box in via Vasari. E proprio la via Vasari, a due passi dallo stadio di Monza, era diventata il simbolo della generosità. Lì il sabato Campani e i volontari raccoglievano coperte e viveri in mezzo alla strada dove, anche le persone in difficoltà accorrevano per ritirare la spesa, qualche vestito per i bambini, o per mamma e papà.

Il problema della mancanza di una sede per l'associazione che svolge un prezioso servizio per le persone in difficoltà era più volte finito anche sui banchi del consiglio comunale per voce dei consiglieri Paolo Piffer (Civicamente), Stefano Galli (Fratelli d’Italia), Pier Franco Maffè (Forza Italia) e Ilaria Guffanti (Pilotto sindaco Monza attiva e solidale). In via Vasari nelle scorse settimane erano arrivate anche le telecamere della trasmissione televisiva Agorà a riprendere il grande lavoro svolto dai volontari dell’Armadio dei poveri e a raccogliere le testimonianze delle tante famiglie e single che grazie alla generosità dei benefattori riescono a tirare a fine mese.

Adesso finalmente è arrivata una bella notizia: l’Armadio dei poveri ha trovato casa. “Il magazzino lo abbiamo trovato noi, come associazione, tramite agenzia immobiliare – precisa Campani -. Paghiamo noi un affitto e le spese, senza aiuti da parte del comune. Inizieremo la nostra attività nella nuova sede sabato 9 dicembre. Siamo felici perché possiamo continuare ad aiutare tantissime famiglie di Monza e circondario che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, che non hanno la possibilità di acquistare i pannolini e le pappe per i neonati”. La sede da lunedì 11 dicembre sarà aperta il lunedì dalle 10 alle 17 per la distribuzione (previo appuntamento) alle famiglie e alle persone bisognose e ritiriamo. Il giovedì ritiriamo dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 10 alle 17.