Il catasto si trasferisce in centro

Il catasto di Monza cambia sede. Addio ai locali di via Borghetto: da lunedì 1 agosto gli uffici del polo catastale si trasferiranno in centro. L'annuncio sul sito del comune di Monza. Gli uffici saranno ubicati in piazza Trento e Trieste, al primo piano del municipio.

Gli orari di apertura rimangono invariati: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. L'accesso non è diretto ma solo previo appuntamento che si può fissare telefonando al numero 039.2372279