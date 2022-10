L'ex deposito diventa magazzino per aiutare i senzatetto e le famiglie in difficoltà

Foodforall ha finalmente trovato casa. L'associazione fondata dalla monzese Amrita Ceravolo che da anni aiuta i senzatetto e le famiglie in difficoltà ha una sede. Il comune di Monza ha concesso al sodalizio un ampio magazzino all'interno di Spazio 37, l'ex deposito degli autobus dove trova sede anche il dormitorio comunale.

Adesso anche Foodforall ha quello spazio adeguato dove poter sistemare cibo e vestiario da distribuire ai senzatetto che vivono per strada a Monza e davanti alla stazione centrale di Milano. Oltre che ad alcune famiglie di Monza, spesso segnalate direttamente dai servizi sociali, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Nel weekend l'instancabile team di volontari ha pulito e sistemato la sede, oltre ad aver ultimato il trasloco.

Per Amrita e per la sua squadra è una grandissima gioia e soprattutto la possibilità di poter avere uno spazio dove recuperare ancora più cibo e vestiario da distribuire alle persone in difficoltà. Che, purtroppo, sono in continuo aumento. L'associazione, peraltro, ogni domenica distribuisce alla stazione centrale di Milano centinaia di pasti ai senzatetto che, nella giornata di festa, non possono accedere alle mense che sono chiuse. Piatti che in parte vengono donati da ristoranti, panifici e pizzerie, e che in parte vengono preparati e cucinati direttamente dai volontari.

"Adesso si continua più carichi ancora di prima - confida Amrita a MonzaToday -. Abbiamo bisogno di volontari per i servizi di magazzino, di unità di strada serale e per la distribuzione dei pasti della domenica. Ci servono buone braccia e buon cuore anche per la preparazione e la distribuzione mensile dei pacchi alle famiglie".

Come sempre con l'avvicinarsi della stagione fredda serve anche vestiario e coperte per le persone che vivono in strada. "Abbiamo bisogno di abbigliamento intimo da uomo (naturalmente nuovo, ndr), scarpe da ginnastica da uomo e le coperte termiche". Per aiutare l'associazione consultare la pagina Facebook di Foodforall.