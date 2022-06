Gli uffici dello Stato Civile a Monza cambiano sede

Da lunedì 6 giugno gli uffici di Stato Civile del comune di Monza si sono trasferiti in piazza Carducci. "Una novità attivata per facilitare il cittadino in ottica di un miglioramento degli spazi, dei servizi e dell’efficienza amministrativa" spiegano dal municipio.

L’accesso agli sportelli - per denunce di nascita e di morte, cittadinanza, disposizioni anticipate di trattamento – si trova sotto i portici, proprio a fianco del Punto Comune - Sportello al Cittadino. Restano invariate le aperture: da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.00.

Si riceve solo su appuntamento da fissare chiamando i numeri 039.2372220 e 039.2372617, oppure inviando un’email all’indirizzo statocivile@comune.monza.it.

"La rimodulazione di questa area permette di offrire all’utenza un unico polo unificato, quindi facilità di accesso e maggiore privacy, dove ci si potrà recare contestualmente per diversi servizi, evitando così il girovagare per edifici comunali. Un consistente risparmio di tempo necessario per ottenere ciò di cui si ha bisogno, puntando sempre più sull’efficienza: una struttura quindi pensata per i cittadini, capace di assicurare loro risposte certe in tempi rapidi" aggiungono da piazza Trento e Trieste.