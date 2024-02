Il pullman non riesce a passare e le corse sono in ritardo: cambia la viabilità e scattano i divieti

Difficoltà di manovra e di passaggio: il pullman non riesce a transitare, così che vengono introdotti nuovi divieti. Succede a Monza, in via Pacinotti. Lo stabilisce la nuova ordinanza che stabilisce il “il divieto di fermata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 lungo via Pacinotti, lato civici dispari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferraris e l’intersezione con via G. Agnesi”.

Un problema ben noto, non solo ai residenti, ma soprattutto ai passeggeri dei pullman che transitano lungo quel tratti. A causa delle auto parcheggiate in via Pacinotti, tra l’incrocio tra via Ferrarsi e Agnesi, le manovre diventano molto complicate e lunghe, con ritardi sulla tabella di marcia delle corse. Da qui la decisione di intervenire in modo “drastico” introducendo il divieto di fermata nel tratto dei numeri civici dispari.