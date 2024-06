La nuova vita dei 2 cuccioli costretti a vivere in una gabbia (quasi) tutto il giorno

La loro storia aveva commosso la rete e la Brianza. I due cuccioli acquistati come “giocattoli”, chiusi quasi tutto il giorno in una piccola gabbia e fatti uscire qualche ora per far divertire i bambini del proprietario adesso iniziano una nuova vita. I due cuccioli che ad aprile erano stati sequestrati dalle guardie zoofile Oipa di Milano e Monza Brianza oggi su autorizzazione del pubblico ministero della procura della Repubblica di Monza hanno lasciato il canile Fusi di Lissone dove erano stati accolti e seguiti con cura e amore. Adesso sono stati assegnati a 2 famiglie nell’attesa che, completato l’iter processuale, i due cani (ormai cresciuti) possano essere a tutti gli effetti adottati dai nuovi proprietari.

I due cuccioli, che ad aprile al momento del sequestro avevano circa 3 mesi, vivevano in Brianza. I cani erano stati sequestrati al proprietario - denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento e detenzione incompatibile (ai sensi degli articoli 544 ter e 727, comma 2, del Codice penale) – ed erano stati trasferiti momentaneamente al rifugio al canile Fusi di Lissone. La vicenda era giunta all’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Milano Monza e Brianza grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. Attraverso le guardie zoofile i due cuccioli sono stati sequestrati e al momento dell’intervento i due cagnolini , secondo quanto riferito dall'Oipa, non avevano a disposizione neppure una ciotola d’acqua.

“Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione che c’informava di questo triste contesto – aveva spiegato Fabio Dell’Aquila, coordinatore delle guardie zoofile di Milano, Monza e Brianza -. Per capire se davvero i cani venissero tenuti in quel modo, siamo passati in borghese più volte in orari diversi, constatando che davvero i due piccoli passavano la maggior parte della giornata e della notte in una piccola gabbia nella corte dell’appartamento, talvolta esposti al sole”.

Adesso per questi due cuccioli inizia una nuova vita in due case dove sono stati accolti a braccia aperte. L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali. Per ulteriori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Milano e provincia scrivere un’email a guardiemilano@oipa.org o andare al sito https://www.guardiezoofile.info/milano e compilare il modulo di segnalazione online