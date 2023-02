In Brianza il parco comunale dove ci sono spazi separati per cani grandi e piccoli

A Lesmo ha aperto i battenti il primo parco comunale cittadino riservato agli amici a quattro zampe. Non una semplice area di sgambamento, ma un grande spazio recintato dove sono state realizzate due aree distinte per i cani di piccola taglia e di grossa taglia. Lo spazio si trova in via Rimembranze ed è già diventato un luogo di ritrovo per i proprietari che possono far giocare e correre i loro cani in totale sicurezza. Uno spazio pensato per le esigenze dei cani di piccola e di grossa taglia che spesso, all'interno dello stesso spazio recintato, hanno difficoltà di convivenza.

L’area cani, divisa in due recinti (uno per i cani di piccola taglia e uno per i cani di grossa taglia), è ora a disposizione di tutti coloro che vogliono lasciar correre i propri amici a quattro zampe in un’area sicura e protetta. Per approfondire le modalità di utilizzo del nuovo parco comunale l'amministrazione ha organizzato per lunedì 27 febbraio alle 21 in sala consiliare (via Vittorio Veneto) un incontro con Hanna Kolari, consigliere con delega al benessere degli animali domestici che presenterà la nuova area cani e spiegherà alcune semplici regole e suggerimenti per chi ha un cane o sta pensando di introdurlo in famiglia. Alla serata interverrà anche Anna Randazzese, istruttrice cinofila con decennale esperienza che presenterà il corso online gratuito offerto in collaborazione con il Comune dedicato a chi vuole conoscere meglio i cani e il loro mondo.

Inoltre sul sito del comune di Lesmo verrà implementata una sezione interamente dedicata agli animali domestici, dove sarà possibile trovare informazioni utili, obblighi di legge e consigli per prendersi cura al meglio dei diversi tipi di animali domestici.