A Monza una "nuova" piscina con area esterna, solarium e giochi acquatici

Monza avrà una nuova (o meglio rinnovata) piscina. Il centro natatorio Pia Grande cambia look e si rinnova. Al via i lavori per la riqualificazione dell’area esterna e del solarium del centro natatorio di via Murri. Le opere a progetto - che saranno realizzate grazie a un finanziamento di 680.000 euro stanziato dal PNRR Missione 5 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - prevedono la realizzazione di una nuova laguna outdoor di circa 245 mq; l’installazione di giochi acquatici per bambini nell’area della vasca adibita a spray park; la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium; la demolizione e ricostruzione della zona docce outdoor. Completano i lavori le opere impiantistiche e la realizzazione di un locale tecnico, oltre alla posa di un nuovo rivestimento in lamiera a chiusura degli spazi adibiti a deposito.

I lavori comportano la chiusura totale dell’impianto dal 14 luglio a settembre. Le piscine disponibili in città durante l’estate, dunque, sono la piscina di Triante in via Pitagora che rimarrà sempre aperta (sia per il nuoto nelle vasche interne sia in quelle esterne) e il Nei in via Enrico da Monza la cui chiusura è stata ridotta a sole due settimane (dal 14 al 27) anzichè tre: durante il periodo di chiusura verranno eseguiti lavori programmati di rifacimento della pavimentazione a bordo vasca.

I lavori al centro natatorio di Sant’Albino erano finiti anche sui banchi del consiglio comunale. Lunedì 19 giugno il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) aveva sollevato preoccupazioni sulla chiusura estiva della struttura, sulle tempistiche dei lavori, e sulla riapertura ed eventuale nuova gestione.