Da oggi una nuova casa per gli agenti della polizia locale

Novità per gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno guidati dal comandante Gabriele Caimi. Da oggi, lunedì 21 agosto, cambiano casa: al via il trasloco (che durerà tutta la settimana) per il trasferimento del comando nella nuova sede di via Fermi, nell’edificio che fino a due anni fa ha ospitato gli uffici dell’Area Tecnica del comune. Saranno spostate nei nuovi spazi tutte le strutture, i mezzi e gli uffici della polizia locale. Un’operazione complessa, che prevede un preciso cronoprogramma, anche per l’esigenza di garantire la continuazione delle attività più strategiche.

Sarà trasferita prima di tutto la centrale operativa e, a seguire, i diversi uffici, con l’intento di rendere ognuna delle postazioni completamente operativa prima del passaggio a quella successiva. Con lo spostamento delle auto di servizio e della gran parte dell’operatività del comando, il personale prenderà servizio direttamente nella nuova sede e le pattuglie avranno come punto di partenza il nuovo parcheggio interno al comando. Si sta provvedendo anche alla segnaletica stradale in città con le indicazioni per la nuova sede e all’insegna luminosa che sarà allestita in via Fermi già nei primi giorni di settembre. Il cambiamento di sede comporta la momentanea sospensione del servizio di sportello della polizia locale nei giorni interessati dal trasloco da oggi fino al 24 agosto. Per le emergenze, in questi 4 giorni, i cittadini potranno rivolgersi allo sportello dell’ufficio amministrativo di via Cozzi, oppure telefonare allo 0362 513430, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.

“L'Amministrazione comunale - spiega il Sindaco Gianpiero Bocca - ha realizzato l’obiettivo di un nucleo più strutturato, capace di rispondere sempre meglio alle crescenti esigenze della comunità. Un aspetto importante di questa riorganizzazione sarà il trasferimento nella stessa sede della protezione civile, che contribuirà a creare un vero e proprio polo operativo della sicurezza. La sinergia tra le due entità, polizia locale e protezione civile, garantirà una gestione coordinata in situazioni di emergenza, fornendo un livello ottimale di sicurezza e assistenza. Questo trasferimento, che valorizza il ruolo e la professionalità dei nostri vigili, è un’iniziativa che consente di guardare al futuro sapendo di poter contare su una forza dell'ordine adeguatamente attrezzata e preparata per affrontare le nuove sfide di una città che cresce”.

Soddisfazione da parte dell’assessore alla Sicurezza Donatella Migliorino, che dichiara:“È un cambiamento molto positivo: potremo disporre di spazi più adeguati per gli uomini e le donne della nostra polizia locale e più confortevoli per i nostri cittadini che ogni giorno di più trovano da parte delle nostre forze dell’ordine attenzione e un costante presidio della città”.