Il Comune brianzolo che investe 200mila euro per le aree cani

Buone notizie per i seregnesi che utilizzano le aree cani. L'amministrazione comunale investe 200mila euro per la realizzione di quattro nuove aree dedicate agli amici a quattro zampe, e per la sistemazione delle sei già esistenti.

Le nuove aree di sgambamento verranno realizzate a San Salvatore (nel parco), al Fuin (nell’area verde tra via Monti e via Parigi), a Sant’Ambrogio (nel parco di via Bottego Marzabotto) e al Ceredo (lungo via Luini).

Completamente rinnovate nei materiali, invece, saranno le aree del parco Fratelli Longoni (via Reggio), del Parco Caduti di Nassiriya (via Carroccio), del Parco Meroni (skate park), del parco Giovanni Paolo II (lungo via Orcelletto), parco Due Giugno alla Porada e Parco Falcone e Borsellino, a San Carlo (qui, in particolare, l’area sarà ricollocata in una zona diversa dall’attuale, uno spazio più prossimo a via Platone).

L’intervento, del valore complessivo di 200mila euro, verrà eseguito dalla cooperativa Solaris di Triuggio, che per concludere ha un tempo contrattuale di novanta giorni (salvo eventi imprevisti).

“Il rifacimento delle aree cani esistenti e la realizzazione di nuove è un progetto a cui stavamo lavorando da diverso tempo, in risposta ad un’esigenza cresciuta nel tempo e distribuita nei quartieri della città - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Borgonovo -. Da un lato, molti cittadini lamentavano l’obsolescenza delle strutture, dall’altro appariva opportuno ampliare gli spazi a disposizione dei proprietari dei cani. Le aree di sgambatura, infatti, sono molto frequentate, importanti anche come punto di incontro e di presidio del territorio”.