A Monza raddoppiano le aree Ztl: le grandi strade che verranno aperte solo ai residenti

Per adesso è solo un’idea: ampliare l’area Ztl del centro storico anche alle grandi arterie stradali che la circondano. Così che entrerebbero a far parte della Zona a traffico limitato anche la grande zona compresa tra le vie Visconti, Aliprandi, D’Azeglio, Appiani e Manzoni. Nel caso di raddoppio la superficie interessata dalla Ztl passerebbe da 0,3 chilometri quadrati attuali a 0,6 chilometri quadrati del progetto futuro. Perché, è bene precisarlo, ad oggi di certo non c’è ancora nulla ma nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) presentato settimana scorsa dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore alla Viabilità Giada Turato c’è l’ipotesi entro 10 anni di raddoppiare le aree Ztl.

L’obiettivo del documento firmato dalla giunta di centrosinistra e realizzato in collaborazione con Monza Mobilità e con la società di consulenza Sintagma Srl è promuovere a Monza una mobilità sempre più sostenibile e green convincendo i cittadini a lasciare l’auto nel box e muoversi coi mezzi pubblici (che nel frattempo dovranno essere incrementati e che diventeranno, secondo il progetto, esclusivamente elettrici), a piedi o in bicicletta. Un piano naturalmente a lungo termine e che vedrà l’amministrazione impegnata su più fronti per sensibilizzare e rendere possibile quel sogno di una terza cittadina della Lombardia dove le persone si muoveranno in modo ecosostenibile.

Anche perché ad oggi, secondo i dati forniti dall’amministrazione, i figli di Teodolinda preferiscono muoversi in città con l’auto (il 67%). Sono pochi coloro che utilizzano i mezzi pubblici (solo il 17%), e ancor meno coloro che i piccoli spostamenti li effettuano a piedi o in bicicletta (il 16%). L’obiettivo è ridurre al 50% gli spostamenti con la propria auto, e aumentare al 30% gli spostamenti con il trasporto pubblico locale e al 20% quelli a piedi o in bici, ottenendo dunque un +15-19% di spostamenti attraverso la mobilità sostenibile. “L’obiettivo è stato definito confrontando gli scenari di piano definiti dai PUMS di altre città italiane comparabili per dimensioni e caratteristiche del sistema di mobilità – fanno sapere dal Comune di Monza -. Il modello è stato utilizzato per stimare gli impatti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti: pari a circa il 30% in meno per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il particolato, oltre a una sensibile riduzione dell’inquinamento acustico”.

Per disincentivare l’uso dell’auto il progetto prevede, oltre all’ampliamento delle Zone a traffico limitato, anche un ampliamento delle ZPRU, cioè le Zone di particolare rilevanza urbanistica. Sarà riorganizzato il sistema della sosta tramite l’introduzione di ulteriori sei ZPRU oltre le due già attivate nel 2023. Così che in determinate aree della città le soste saranno solo a pagamento (strisce blu) e per i residenti (strisce gialle).

Nel frattempo l’impegno sarà quello di consentire ai monzesi di muoversi coi mezzi pubblici risolvendo il problema – più volte sollevato anche da MonzaToday e sui social – della mancanza di pullman, di mezzi che nelle ore di punta sono talmente affollati da non poter rispettare le fermate, di mancanza di corse dopo le 20.30 (così che in molti anche la sera per raggiungere il centro per spettacoli e cene sono costretti a utilizzare l’auto), e l’assenza di pullman la domenica. Da qui l’intenzione della giunta monzese di dare una sferzata alla mobilità mettendo a disposizione più mezzi: entro il 2026 verranno acquistati 25 bus elettrici ed entro il 2030 il parco mezzi del trasporto pubblico locale di Monza sarà totalmente elettrico.