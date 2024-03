L'angolo di lusso di Monza: la Formula 1 ispira le nuove camere dell'Hotel de la Ville

L'eleganza senza tempo del legno, con il mogano che riveste i muri in una stanza che prende forma attraverso un gioco di contrasti in cui si mescolano il bianco e il nero degli arredi. Con il candido abbraccio della pregiata biancheria firmata Rivolta Carmignani, l'elegante delicatezza dei petali di un'orchidea e immancabili, alle pareti, le foto storiche che celebrano la Formula Uno e il suo legame con la città.

L'Hotel de la Ville di Monza, "la casa del lusso alle porte di Milano", si rinnova. E sceglie di farlo restando ancorata alle sue origini, partendo dalla passione per la velocità e i motori che hanno nel tempo legato l'attività alla città e all'autodromo. E così sulle pareti delle stanze rinnovate dell'albergo di lusso del capoluogo brianzolo che sorge proprio davanti alla Villa Reale si alternano i richiami alla Formula 1, con foto d'epoca che ritraggono i grandi campioni come Michael Schumacher sul podio, Niki Lauda ma anche istantanee che riportano indietro nel tempo, ripercorrendo la storia del Tempio della Velocità. E dei suoi eroi. Molti dei quali proprio nelle stanze del boutique hotel di Monza hanno soggiornato. Il 4 stelle lusso della città infatti durante la settimana del Gran Premio diventa uno dei luoghi iconici di Monza perchè qui tanti protagonisti della Formula Uno alloggiano e i cancelli dello small luxury hotel della città diventano location per i bagni di folla dei fan in attesa dei piloti per un selfie o un autografo.

Il volto rinnovato dello storico hotel di lusso

Il simbolo del lusso in città ha scelto di rinnovarsi e l'intera struttura è stata oggetto di un imponente restyling che ha coinvolto le camere e le cucine e l'intero albergo che è stato interessato anche da rinnovamenti tecnologici per assicurare agli ospiti standard di confort sempre più elevati. Un soggiorno di pregio che - per una camera doppia, prima categoria - ha un prezzo che si aggira tra un minimo di 150 euro e un massimo di 780 euro.

"Dalle 70 camere originarie dell'Hotel de la Ville, si passerà a un totale di 62 stanze con la demolizione e ristrutturazione di 16 camere a singola occupazione e la costruzione di 8 nuove camere matrimoniali executive, pronte entro l'estate. "L'albergo riaprirà agli ospiti lunedì 4 marzo dopo mesi di chiusura per i lavori e avremo disponibili 54 stanze" spiega Silvia leonardi, responsabile Marketing del boutique hotel di Monza. A curare gli arredi, selezionati secondo standard di qualità e pregio, e dare un grande contributo ai progetti di ristrutturazione è stato Arcangelo Nardi che, insieme al fratello Luigi e al nipote Francesco Nardi, General Manager, gestisce l'albergo 4 stelle monzese.

Un gusto che deve rispondere a quello della clientela che a Monza sceglie l'hotel gioiello con vista sulla Villa Reale. "I nostri ospiti arrivano prevalentemente dall'estero" spiegano dalla struttura. "Sono business people, con un rapporto 60% business e 40% leisure a cui si aggiunge il settore turistico". Arrivano soprattuto dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dalla Germania, pochi dall'Oriente. E scelgono di soggiornare nella "prima casa di lusso fuori Milano", così come è stata concepita dalla famiglia Nardi con un progetto che riassume anche la filosofia dell'albergo 4 stelle affiliato alla Small Luxury Hotels of the World.

I lavori sono iniziati a fine dicembre: "Abbiamo chiuso subito dopo le feste natalizie e adesso ci stiamo preparando a riaprire" spiegano dalla struttura. Il 4 marzo l'Hotel de la Ville torna ad accogliere gli ospiti e aprirà anche il Derby Bar con un'offerta di ristorazione informale curata dallo chef Fabio Silva in attesa del ritorno in attività del Derby Grill. "Anche la cucina del ristorante è stata trasformata, con una ristrutturazione massiccia che ha portato a cambiamenti strutturali, organizzativi e nel menù". E il locale, con i suoi 40 coperti, tornerà ad accogliere i clienti il prossimo 18 marzo. Dalla storica cucina del ristorante gourmet monzese è scomparso il gas: "sarà tutto a induzione" spiegano anticipando alcuni degli interventi del progetto. A cambiare sarà anche la carta, con un nuovo menù curato dallo chef Silva che da 26 anni lavora nello storico ristorante: due percorsi di degustazione per esplorare attraverso il gusto, i colori, i profumi e gli abbinamenti i piatti della tradizione del territorio lombardo - dove non potevamo mancare omaggi a Monza - e la cultura culinaria mediterannea, ispirata alle origini partenopee dello chef.

Una storia di famiglia e di lusso, dal 1958 a Monza

Oggi l'Hotel de la Ville conta un organico di una cinquantina di dipendenti tra amministrazione, comparto accoglienza, cucina e ospitalità. Ma la storia del boutique hotel di Monza inizia molto tempo fa e si lega con quella della famiglia Nardi nel 1958, anno in cui il commendator Bartolomeo Nardi rileva la proprietà. Già famiglia di albergatori, scelgono la città dell'autodromo: negli anni 20'-30' il Cavaliere Luigi Nardi gestisce il Grand Hotel Minerva di Roma, il Grand Hotel Milano di Brunate, in provincia di Como e il Grand Hotel Savoy di Sanremo ed il Continentale di Salsomaggiore, poi l'approdo a Monza con il figlio Bartolomeo e l'inizio di una storia fatta di eleganza, lusso, accoglienza e tradizione che hanno costruito, alzando pareti di valori rimasti immutati nel tempo, quella che la famiglia Nardi ama chiamare "la prima casa di lusso fuori Milano".

Negli anni '80 rientra a Monza anche il figlio di Bartolomeo Nardi, Luigi, e si unisce ai genitori nella gestione dell'albergo e negli anni '90 arriva anche il prezioso contributo di Arcangelo Nardi. Dal 2014 entra in azienda anche Francesco Nardi, figlio di Luigi, rappresentante della terza generazione che dal 2023 diventa general manager dell'Hotel de la Ville di Monza che nel 2024 si è completamente rinnovato. "Partiamo da solide fondamenta, a noi costruire il futuro" ha chiosato Nardi, riassumendo i valori, la tradizione, la missione e gli obiettivi per il futuro del brand del lusso a Monza.