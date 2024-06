Per 3 mesi addio al Besanino: i bus sostitutivi e le altre linee per raggiungere Milano

Ancora pochi giorni e poi per i pendolari brianzoli inizieranno 3 lunghi mesi di passione. Il blocco del traffico ferroviario lungo la S7 (quella del Besanino) che si ferma anche nelle stazione brianzole crea problemi e disagi ai pendolari. Dal 9 giugno all’8 settembre – come riferito dalla comunicazione ufficiale - la linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Monza e Lecco non passerà. Le corse saranno sostitute da autobus tra le 2 stazioni.

Un grave disagio per i pendolari che dalla Brianza ogni giorno raggiungono Milano con il treno. Il sindaco di Besana Brianza (Emanuele Pozzoli) e quello di Triuggio (Pietro Giovanni Cicardi) venerdì 31 maggio hanno avuto una call con Trenord. Un incontro telefonico richiesto proprio dai due sindaci dei de comuni brianzoli dove si ferma il Besanino.

Come riferisce Pozzoli sulla sua pagina Facebook “I lavori eseguiti da RFI proprietaria della linea (Trenord la gestisce), sono finanziati dal Pnrr e riguardano la strumentazione Ermts, cioè il potenziamento tecnologico per far circolare in sicurezza un maggior numero di treni”.

Ai pendolari viene suggerito di utulizzare linee ferroviarie limitrofe (S8 Milano-Carnate-Lecco; S11 Chiasso-Como-Milano-Rho Fiera; S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate; e la R16 Asso-Milano). “Tolto il disagio dello spostamento hanno tempi e frequenze anche migliori per raggiungere Milano. Il titolo di viaggio del Besanino vale sulle altre linee”, precisa Pozzoli sulla sua pagina Facebook. Per chi utilizzerà i bus sostitutivi (anche in questo caso il biglietto del Besanino è valido su quelle corse) sono previsti circa 20 mezzi per più corse giornaliere.

I due sindaci brianzoli avevano chiesto la possibilità di limitare i disagi eseguendo i lavori la notte ma da Trenord è stato riferito che non è possibile perché gli interventi riguardano gli impianti di sicurezza in modo continuato ed è quindi necessario sospendere completamente la circolazione dei treni.

Ma quella del 2024 sarà un'estate di passione non solo per i pendolari brianzoli. Oltre alla tratta brianzola del Besanino che rimarrà ferma per 3 mesi sono previsti interventi anche lungo la Colico Sondrio-Tirano (67 km), la Como-Lecco (42 km), la Gallarate-Domodossola (64 km), la Pavia- Mortara-Vercelli (67 km). Per due mesi (luglio e agosto) resterà bloccata la tratta Milano Lambrate – Milano San Cristoforo (13 km), mentre a giugno saranno ferme le linee Cremona-Treviglio (Km 65) e la Cremona-Fidenza (34 km). Nel mese di agosto verranno interrotte le linee Brescia-Cremona (52 km), la Gallarate-Luino (32 km), la Pavia-Torreberetti-Alessandria ( 65 km) e Laveno Mombello-Gallarate (30 km). Alcune linee sui laghi di Como, Maggiore e Valtellina, come la Colico-Sondrio-Tirano, la Laveno Mombello- Luino-Gallarate e la Domodossola-Stresa-Gallarate ,sono turistiche e molto frequentate dai pendolari.