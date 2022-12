Medici e infermieri si rifanno il look: ecco le nuove divise al San Gerardo

Per i medici e gli specializzandi casacca e pantaloni verdi e camice bianco; per gli infermieri casacca blu navy, pantalone bianco e felpa; per il personale sanitario di supporto casacca gialla, pantalone bianco e felpa; e per il personale sanitario tecnico, di radiologia e fisioterapia casacca verde acqua e pantaloni bianchi.

Questa la nuova divisa degli operatori socio sanitari dell'ospedale San Gerardo di Monza. La scelta di distinguere i diversi ruoli con divise di colore e di foggia diversa. "Tre i punti di forza legati al cambiamento - si legge nella nota ufficiale dell'ospedale -. Conformità, quantità e qualità, nel rispetto delle norme igieniche, con la garanzia di indossare sempre una divisa in tessuto anallergico e conforme all’organigramma gerarchico: ogni figura ha infatti in base al ruolo un capo di colore diversificato".

Il cambiamento delle divise è legato al nuovo sistema di distribuzione 'catenario' automatizzato, che permette il prelievo della divisa tramite il cartellino di riconoscimento. Una novità che riguarda circa 3mila operatori, tra personale sanitario del presidio ospedaliero e del polo universitario. “Il cambiamento nella gestione della distribuzione - sottolinea Silvano Casazza, direttore generale dell'Asst Monza - si è reso necessario per consentire una corretta erogazione delle divise. I nuovi colori permettono inoltre il facile riconoscimento dei ruoli ai nostri utenti, consentendo loro di interfacciarsi con le figure corrette”.