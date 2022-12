Il comune brianzolo dove verranno piantumati 27 ettari di terreno

Un regalo di Natale green per i vimercatesi. L'amministrazione comunale ha deliberato interventi di ripavimentazione e riforestazione, misure previste in applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Monza Brianza.

Un documento che arriva dopo altri due provvedimenti, rispettivamente del febbraio e del novembre 2022, in cui Palazzo Trotti ha individuato le opere compensative da eseguire a fronte del consumo di suolo sulle aree destinate alle nuove costruzioni. Tra le diverse tipologie di opere compensative proposte figurano, appunto, la realizzazione o la sostituzione di piantumazioni su aree di proprietà comunale e interventi di depavimentazione di aree nello stato di fatto impermeabili, con opere di rinaturalizzazione o piantumazione.

Nel dettaglio, le superfici interessate dalle opere di depavimentazione sono a Velasca (1.198 mq), a Oreno (5.100 mq., lungo la Strada Dalla Santa), nella zona nord (1.259 mq), nella zona centro (15.567, fra cui spiccano piazzale Martiri Vimercatesi e i parcheggi dell'Omnicomprensivo e di via S.Antonio) e a Moriano (1.591 mq), per un totale di 24.715 metri quadrati. Gli interventi non faranno venir meno la funzione che attualmente svolgono le singole aree (fatti salvo piccoli interventi di rimozione dell’asfaltatura). In particolare gli interventi sui parcheggi mirano ad aumentare la permeabilità del suolo asfaltato con l'uso di materiali innovativi, che aumentano il drenaggio dell'acqua piovana.

Per quanto concerne le aree su cui sostituire o piantumare gli alberi, i tecnici comunali hanno individuato a Velasca superfici per un totale di 11.059 mq., 20.000 mq. a Oreno, 17.702 mq. nella zona nord, 76.223 mq. in zona centro (fra cui l'oasi WWF e il Parco del Volo), 117.755 mq. nella zona sud (che comprendono l'isola ecologica di via del Buraghino e l'ex Cava Brioschi), 13.762 mq. a Ruginello e 13.683 mq. a Moriano, per un totale sul territorio comunale di 270.454 metri quadrati.

"Abbiamo compiuto una ricognizione che ha sviluppato un elaborato grafico mai stato presente negli elaborati di Pgt - spiega la vicesindaco Mariasole Mascia, con delega alla Rigenerazione Urbana -. E questo ci permetterà di programmare e attuare gli interventi per implementare la Rete Ecologica Comunale, che è uno dei temi oggetto della variante parziale del Pgt in corso di redazione (il potenziamento del sistema delle tutele paesaggistico – ambientali, ndr)”.

"Gli interventi verranno sostenuti dagli operatori privati direttamente, come opere di compensazione, in conformità alle delibere del 2020 e del 2022, che trattano esplicitamente delle opere compensative con funzioni ambientali ed ecologiche - aggiunge la vicesindaco - oppure utilizzando gli oneri di urbanizzazione, o ancora con la possibilità di combinare questi due strumenti".