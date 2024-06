110 nuove telecamere e sensori ai semafori: il comune brianzolo punta tutto sulla sicurezza

110 nuove telecamere e ben 127 sensori ai semafori che rilevano la presenza dei pedoni. Sono solo alcuni dei lavori previsti per il miglioramento della sicurezza dei cittadini a Desio.

In parallelo alla sostituzione dei 6500 punti luce attivi sul territorio, con la relativa esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti, e la creazione di un'apposita app attraverso la quale i desiani potranno segnalare i disservizi all'illuminazione pubblica direttamente dallo smartphone, il sindaco di Desio Simone Gargiulo ha infatti chiarito anche le altre opere che andranno a garantire una maggiore sicurezza in città.

Nello specifico tra gli altri lavori previsti dal programma di miglioramento a Desio è in previsione l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e di lettura targhe: oltre 110 in zone strategiche del territorio, per cercare di renderle più attenzionate e sicure. Non solo, il focus è puntato anche sui 127 attraversamenti pedonali illuminati: saranno installati 254 sensori a infrarossi che rilevano la presenza dei pedoni, rendendo quelli più frequentati meno pericolosi, garantendo una sempre maggiore attenzione alla tutela dei residenti.

"Siamo consapevoli delle criticità accorse soprattutto nell’ultimo periodo e siamo al lavoro per fornire tempestive risposte alle continue comunicazioni dei cittadini - ha commentato il primo cittadino - ci stiamo attrezzando per dare risposte immediate ai vari quesiti".