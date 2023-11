Un piccolo bosco a Monza: 400 nuovi alberi in città

A Monza 400 nuovi alberi. Nuove piante in città e dunque un po’ più verde. I primi due interventi riguardano l’area verde di via Debussy, in cui sono state effettuate 155 piantumazioni il 15 novembre e altre 100 il 18, in entrambi i casi su donazione dell’associazione Selva Urbana. Sabato 18 novembre sono anche state effettuate altre 50 piantumazioni nell’area verde di via Monte Barro/Monte Generoso su impulso degli Scout Monza 4, e viene piantato oggi un albero di Ligustro nel giardino scolastico della scuola Ardigò di via Magellano su donazione di Bella Jajo. Il 24 novembre sarà il turno di 100 piantumazioni nell’area verde di via Fiume donate da dall’Organizzazione Soroptimist, e il 25 sarà la volta del parco di via Borsa Maroncelli e di via Ghilini, dove verranno piantati 3 alberi carpini e 3 arbusti di biancospino, sempre offerti da cittadini e associazioni.

Con l'avvio del nuovo Servizio Globale di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico è stata eseguita anche un’indagine di tutte le alberature, che ha anche previsto la cartellinatura di circa 20.000 piante con Arbo-Tag (etichette affisse agli alberi per identificarli, progettate in modo da non danneggiare la corteccia). I cartellini riportano una numerazione univoca che permette di identificare con maggiore precisione l'albero corrispondente sia per i tecnici e gli operatori che devono eseguire interventi sia per i cittadini che vogliono segnalare eventuali problematiche.

In città continuano gli interventi di ripristino dei danni causati dai nubifragi di luglio con la rimozione delle ceppaie degli alberi ribaltati o abbattuti. Gli interventi si sono concentrati, finora, sulla rimozione delle ceppaie in corrispondenza delle strade, attività non ancora terminata. Successivamente, si procederà alla rimozione delle ceppaie nelle aree verdi e nei giardini scolastici.

“Festeggiamo gli alberi e il verde – afferma l’Assessore all’Ambiente Giada Turato - compiendo azioni concrete per aggiungere nuova vegetazione e tutelare quella esistente. Una prova concreta di come l’amministrazione abbia a cuore il verde urbano. Considerate queste piantumazioni e altre che saranno effettuate nella stagione invernale tramite Global Service e due ditte terze, arriveremo a portare circa 1100 nuove piante in città”.