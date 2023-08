Monza attrae gli investitori: 18 nuovi appartamenti di lusso a pochi passi dal centro

Saranno realizzati a pochi passi dal centro di Monza: 18 nuovi appartamenti di lusso (con 19 posti auto) che verranno ricavati dal progetto di ristrutturazione di 2 palazzine di pregio. Un importante investimento immobiliare quello che riguarderà l’intervento su due stabili: uno in via Ampère 9 (che verrà ristrutturato), l’altro in via Ugolini 20 (che verrà demolito e poi ricostruito) con appartamenti in classe energetica A3. Il progetto prevede la costruzione di appartamenti dai 58 mq ai 140 mq.

L’iniziativa immobiliare Monza Teodolinda, ha riscosso un grande successo, raccogliendo in pochi giorni un totale di 1,75 milioni di euro. Per il progetto è prevista una priorità di liquidazione di capitale e rendimento degli investitori di Yeldo Crowd rispetto all’equity dello Sponsor. Yeldo Crowd, la piattaforma specializzata nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, autorizzata da Consob e parte del Gruppo Yeldo ha così annunciato la chiusura con successo della terza operazione dalla nascita del portale, lanciato a marzo 2023. Dopo Firenze e Milano il progetto è andato a buon fine anche nel capoluogo brianzolo.

Il progetto

Raccolta lampo per Monza Teodolinda, che ha raggiunto l’obiettivo massimo già nella giornata del lancio. "Con un ticket medio di circa 30.500 euro - si legge le comunicato stampa - la campagna ha raccolto 1,75 milioni di euro, con un ROI atteso del 45,5% e un rendimento annuo atteso (IRR) del 18,0%, a fronte di una durata dell’investimento di 27 mesi. Sponsor immobiliare dell’operazione è Teodolinda SPA, developer italiano emergente con una forte esperienza professionale in sviluppi residenziali nell'area di Milano e Monza".

“Con questa operazione – dichiara Marco Dardana, amministratore delegato di Yeldo - abbiamo scelto di puntare su una location emergente, Monza, che presenta solidi fondamentali a seguito dei rincari di Milano, proponendo agli investitori un portafoglio di investimento diversificato su due interventi di dimensione contenuta. Anche in questo caso ci siamo affiancati ad uno sponsor immobiliare con un solido track record nell’area, con cui siamo certi di instaurare una relazione duratura”.

Dal lancio di Marzo 2023, Yeldo Crowd ha concluso con successo 3 operazioni: a Firenze, Milano e Monza, raccogliendo circa 6,3 milioni di euro e coinvolgendo più di 200 investitori professionali e retail. "La mission del portale è allineata a quella del Gruppo Yeldo, e mira alla costruzione di prodotti di investimento immobiliare di grado istituzionale, che rispecchino le caratteristiche di rischio-rendimento tipicamente ricercate dagli operatori professionali, con particolare attenzione a tutele, strumenti di garanzia e meccanismi di protezione di capitale e rendimenti", conclude la nota ufficiale .