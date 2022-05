Nuovi autobus elettrici sulle strade di Monza e in Brianza

E' green la svolta del trasporto pubblico locale a Monza. Sono stati infatti presentati venerdì mattina n piazza Roma i nuovi autobus della flotta di Autoguidovie a tecnologia ibrida, caratterizzati da un basso impatto ambientale. Si tratta di 23 nuovi autobus che fanno parte di un piano di rinnovo del parco di Autoguidovie, grazie a nuove soluzioni di mobilità sostenibile che permettono di ottenere importanti risparmi di carburante e riduzioni di emissioni in atmosfera. I nuovi autobus Euro6 sono dedicati al servizio passeggeri nell’area Monza e Brianza e nell’area Milano Sud-Est, andranno a potenziare il trasporto pubblico e a sostituire mezzi più impattanti. La messa in servizio di questi nuovi 23 autobus avrà un impatto positivo sull’ambiente, grazie alla riduzione dei consumi di carburante rispetto ai mezzi di vecchia generazione; si registrerà così nell’arco temporale di un anno un risparmio totale stimato di CO2 pari a 50t che equivalgono alla capacità di assorbimento di 12000 alberi in ambito urbano.

Presentati in centro Monza i nuovi bus

A presentare i nuovi autobus Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi, Sindaco di Monza e Gabriele Mariani, Direttore Operations, Autoguidovie. "I nuovi bus ibridi sono un passo significativo verso una mobilità sempre più sostenibile - ha dichiarato Gabriele Mariani, Direttore Operations, Autoguidovie -Questi autobus, infatti, sono in grado di generare risparmi sia in termini di emissioni che di consumi. La scelta di un sistema di mobilità a basso impatto ambientale è per Autoguidovie una priorità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'acquisto di questi bus, inoltre, è una scelta strategica che troverà la sua evoluzione naturale nella spinta per l'elettrificazione della flotta come abbiamo già annunciato nelle scorse settimane con la pubblicazione di una gara di acquisto per un totale di 120 autobus totalmente elettrici".

Le caratteristiche dei nuovi autobus

I nuovi bus, prodotti da Mercedes Benz, sono dei Citaro C2 CHY a pianale ribassato con motorizzazione euro 6 di ultima generazione. Si tratta di vetture Mild Hybrid ovvero in cui, in combinato al termico, è accoppiato un motore elettrico in grado di “integrare” le performance del diesel. Il motore elettrico è alimentato da energia “totalmente green” che, generata durante la fase di decelerazione, viene accumulata in speciali gruppi di accumulo, definiti super capacitori. Questo sistema è dunque in grado di garantire una riduzione di consumi di carburante fino al 10% rispetto a un diesel tradizionale, abbattendo sensibilmente le emissioni in atmosfera.

La sicurezza a bordo

Tutti i nuovi autobus di Autoguidovie sono dotati di tecnologie innovative per garantire la sicurezza ed il comfort del viaggio. I nuovi sistemi di anticollisione frontale, di assistenza alla svolta e di mantenimento del veicolo in carreggiata, assistono, infatti, il conducente durante la guida garantendo così ai passeggeri un viaggio più sicuro e confortevole. Il sistema di videosorveglianza sui veicoli è in grado di riprendere le immagini in tempo reale ed è in funzione per contribuire alla sicurezza a bordo di conducenti e passeggeri. Gli autobus sono, inoltre, geolocalizzati consentendo così un monitoraggio continuo da parte della centrale operativa per fornire informazioni sempre aggiornate sia su app Autoguidovie che alle paline digitali. I nuovi mezzi sono dotati di filtri antivirali nell’intero abitacolo e l’impianto di climatizzazione è in grado di rinnovare completamente il volume d’aria a bordo ogni tre minuti.

Alcuni bus sono già su strada da qualche settimana

I primi 7 veicoli da 12 metri circolano già da alcune settimane nell’area Monza-Brianza mentre nei prossimi giorni entreranno in servizio altri 3 esemplari autosnodati da 18 metri potenziando le linee z221, z222, z228, z203. Per l’area Milano Sud Est, invece, ne sono di recente stati messi in servizio 9 autobus da 12 metri nella configurazione suburbana 12 metri. Altri 4 mezzi ibridi saranno in servizio in altri lotti, per un totale quindi di 23 mezzi.