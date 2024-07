Mancano meno di due mesi all'appuntamento con il 95esimo Gran Premio di Monza e prosegue la corsa ai biglietti per assistere alla gara di Formula Uno in programma domenica 1 settembre in autodromo.

Sias, la società che gestisce il circuito, ha annunciato la messa in vendita di nuovi biglietti. "Saranno in vendita dalle 13 di oggi, mercoledì 3 luglio, attraverso i consueti canali di vendita online sul sito monzanet.it, ticketone.it e presso i punti vendita ufficiali Ticketone e all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza presso il Monza Circuit Shop nuovi biglietti per le tribune 10bis (Lesmo 2 Interno), 19 (Uscita Ascari B) e 20 (Uscita Ascari C)".

L'atteso weekend di gara prenderà il via giovedì 29 agosto con l’apertura della Fan Zone con ingresso libero, mentre i motori della 95° edizione del Gran Premio d’Italia si accenderanno venerdì 30 agosto con il clou del weekend in programma domenica 1 settembre alle 15.00 con il via del sedicesimo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo FIA Formula 1.