A Monza e in Brianza i nuovi divieti per le auto diesel e Gpl: cosa cambia e quando scattano

Stretta sulle auto inquinanti. La giunta regionale della Lombardia ha introdotto, su proposta dell'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione, nuove disposizioni sulle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più vecchi e che quindi causano più smog.

"L'obiettivo - si legge in una nota del Pirellone - è consentire il rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale dei valori limite per le polveri sottili Pm10 e biossido di azoto No2". "Promuoviamo il ricambio di veicoli inquinanti con incentivi alla rottamazione e nel frattempo introduciamo limitazioni ai motori più vecchi senza impattare in maniera ideologica sulla mobilità dei lombardi", ha dichiarato l'assessore.

Dal 1 ottobre 2023 - hanno chiarito dalla regione - "viene introdotta l'estensione della limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nei comuni di Fascia 1 - in cui rientra Milano - e nei Comuni con più di 30mila abitanti di Fascia 2 a tutto l'anno e viene prevista la limitazione dei veicoli Euro 0 e 1 GPL e metano nei Comuni di Fascia 1 e 2 tutto l'anno dal 1° aprile 2024". Inoltre, come già disposto anche da precedenti provvedimenti, dal 1° ottobre 2023 saranno limitate le autovetture diesel anche se dotate di FAP. Dal 1 ottobre 2023, quindi, i diesel Euro 4 - a Milano comunque già vietati in Area B - dovranno stara praticamente fuori da tutte le grandi città della regione.

Lo stesso "provvedimento disciplina anche le soglie annuali associate alla limitazione chilometrica Move-In" - la scatola nera utile per ottenere delle deroghe all'Area B - "per le tipologie di veicoli limitati". Nel dettaglio: "Conferma per i veicoli di classe Euro 4/IV le soglie chilometriche annuali individuate pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3; per i veicoli di classe Euro 0 le soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 1.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 2.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3; per i veicoli di classe Euro 1 le soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 2.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 4.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3"