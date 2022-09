La via di Monza che la sera diventa "blindata" e chiude alle auto: i nuovi divieti

Via Bergamo chiude alle auto. Lo prevede una nuova ordinanza che entrerà in vigore da sabato 1 ottobre fino al prossimo 31 dicembre e disciplina la nuova regolamentazione del traffico nell'area.

Il documento è stato firmato giovedì dal sindaco Paolo Pilotto. "Mira da un lato a contemperare la vivacità di una delle zone più frequentate della città – dove si registra una concentrazione importante di locali - e dall’altro a garantire la sicurezza e la tranquillità di chi risiede in quell’area" spiegano dal municipio.

I nuovi divieti

A partire dall'1 ottobre tutti i giorni tranne il lunedì è vietata la circolazione lungo via Bergamo dalle 19.30 alle 24. "Un’apposita segnaletica sarà installata all’inizio della via, mentre a seguire sarà posizionato un vero e proprio sistema di videosorveglianza. L’accesso alla via non sarà più disciplinato in autonomia dai commercianti – che fino ad oggi si avvalevano della collaborazione di un’apposita società per l’apertura manuale del varco - ma sarà garantito il presidio da parte della Polizia Locale per il rispetto dell’ordinanza" spiegano dal municipio, annunciando la novità.

L’accesso resta garantito ai residenti e agli esercenti delle attività commerciali. “Ci siamo confrontati con gli operatori e con i rappresentanti di categoria – ha detto il sindaco Paolo Pilotto – e abbiamo individuato questa soluzione iniziale: ne valuteremo insieme l’efficacia per proseguire poi un percorso strutturato, che potrebbe portare all’istituzione di una vera e propria ZTL per quella zona”.

Il divieto che entrerà in vigore da sabato riguarda il tratto di via Bergamo compreso tra via Pesa del Lino e via Canova. Pertanto tutti i veicoli in prossimità dell’incrocio con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra. L’attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini è consentito a passo d’uomo. Nella stessa fascia oraria sarà in vigore la rimozione forzata per la sosta lungo ambo i lati di via Bergamo, a partire dall’incrocio con via Visconti fino a Via Canova.