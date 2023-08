Per i danni dei nubifragi il comune stanzia (ancora) oltre 475mila euro

Per far fronte ai gravi danni del maltempo la giunta di Monza attinge nuovamente al Fondo di riserva e rischi. Dopo il prelievo nelle ultime settimane di un milione di euro, adesso arriva un secondo prelievo di oltre 475mila euro (per l’esattezza 475.573,56). Nello specifico, la somma si divide tra un prelevamento dal Fondo rischi potenziali di 230.275,25 euro, ed applicando al bilancio di previsione una quota dell’avanzo accantonato nel rendiconto 2022 per rischi potenziali per i restanti 245.298,31 euro.



Del denaro prelevato quasi 227mila euro verranno impiegati per rimettere in sicurezza Spazio 37 in seguito al crollo della tettoia in eternit nell’ex deposito della Tpm dove c’è il dormitorio comunale (con bagni e docce) e le sedi delle associazioni di volontariato l’Armadio dei poveri e Foodforall. Spazio ad oggi inagibile. Oltre 96mila serviranno per la sistemazione del verde. La restante parte, infine, coprirà altri interventi di manutenzione e di sistemazione dei danni: 18mila per l’Arengario; 18mila euro per il centro sportivo di via Rosmini, e 21mila e 500 euro per la piscina Pia Grande.



“La città - osserva il sindaco Paolo Pilotto - ha subito danni non indifferenti durante i nubifragi di fine luglio, ma la reazione è stata immediata. Questo secondo stanziamento è una ulteriore prova di come Monza sia stata capace di rialzarsi subito, e di come il Comune stia facendo la propria parte. Ringrazio chi, fin dalle prime ore dei nubifragi, ha collaborato e sta tutt’ora collaborando per riportare la città alla normalità”.

“La messa in sicurezza – aggiunge l’assessore al Bilancio Egidio Longoni - è una priorità assoluta, che va messa in moto il prima possibile in circostanze come questa, e lo si può fare grazie a strumenti come il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi”.