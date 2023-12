Nuovi giochi, campi da basket e calcetto: come cambiano i parchetti di Monza

Tre aree verdi dei quartieri Monza saranno rimesse a nuovo. Lo ha stabilito la giunta comunale approvando il progetto di fattibilità tecnico economica per i giardini in via Pier della Francesca, in via Sant’Alessandro e in via Monte Bisbino. Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo per il parco di via Calatafimi, prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione nel riqualificare parchi e giardini di quartiere.

I lavori nei tre parchi

Nel giardino di via Pier della Francesca verrà posata erba sintetica per il campo da calcio, verrà rifatta la pavimentazione sportiva del campo da basket e sarà rimessa a nuovo l'area giochi con la posa di pavimentazione antitrauma in sughero e l'installazione di nuovi giochi. Nel giardino di via Sant'Alessandro verrà realizzato un vialetto d'accesso con pavimentazione autobloccante e drenante che avrà a fianco, delimitata da cordoli, un'area giochi con pavimentazione antitrauma. Inoltre, sarà realizzata un'area cani recintata lungo il lato ovest dell'area verde e saranno invece piantumati otto alberi in fila sul versante opposto del parco. Per l'area verde di via Monte Bisbino è invece previsto il rifacimento della pavimentazione del campo da basket, la posa di pavimentazione antitrauma per l'area giochi e la realizzazione di un vialetto d'accesso pedonale in pavimentazione in massello autobloccanti drenanti.

Negli interventi si è scelto di utilizzare per vialetti e aree giochi pavimentazioni drenanti al fine di contribuire alla deimpermeabilizzazione e ridurre l’assorbimento di calore. Si tratta quindi di opere realizzate con criteri e materiali ad elevato valore di sostenibilità ambientale. I lavori, il cui importo complessivo è di 500.000 €, avranno una durata totale di circa 120 giorni. Dato che il livello di progettazione approvato dalla Giunta è quello della fattibilità tecnico economica, in un successivo livello di approfondimento progettuale potrebbero essere inserite ulteriori indicazioni per esigenze tecniche o economiche.

“L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per queste tre aree verdi – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Giada Turato – è un primo passo fondamentale per consentire la migliore utilizzazione di questi spazi alla cittadinanza, che anche attraverso le Consulte di quartiere chiede a gran voce di poter avere giardini pubblici curati, sicuri e a misura di famiglia. L’impegno della Giunta nel curare il verde pubblico è costante, come confermato anche dalla recente approvazione del progetto sul parco di via Calatafimi”.