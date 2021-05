Seregno, nuovi giochi per bambini in dieci parchi della città

Nuovi giochi per i bambini nei parchi a Seregno. E’ in fase di completamento la prima fase del progetto di riqualificazione dei giardini pubblici della città. Dieci le aree dove sono stati installati nuovi giochi per bambini o sostituiti quelli esistenti ormai ammalorati. Un intervento complessivo di 105mila euro che interesserà il Parco Giovanni Paolo II, il Parco Due Giugno, l’area giochi di Viale Santuario, i giardinetti di Via Luini – Via Tiepolo, Via Edison fino al Parco Madre Teresa di Calcutta e il Parco Fratelli Longon.

“Con un intervento capillare di manutenzione straordinaria siamo andati a riqualificare con nuovi arredi dieci aree gioco uniformemente disseminate sul territorio comunale. Siamo particolarmente contenti di aver potuto inserire, in questa programmazione, anche due ‘aree inclusive’, utilizzabili anche da bambini affetti da disabilità fisica. La ricchezza dei parchi urbani è rappresentata dalle persone che li vivono e che li frequentano: siamo contenti di aver offerto alle famiglie nuove opportunità di socialità e di averlo fatto in un momento in cui c’è tanta voglia di stare insieme all’aria aperta” ha detto Giuseppe Borgonovo, assessore ai Lavori Pubblici.

Tutti i nuovi giochi e i parchi