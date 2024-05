Quando i giochi a scuola diventano un'opera d'arte: la novità a Monza

I giochi nelle scuole di Monza diventano - letteralmente - un'opera d'arte. Dal municipio hanno informato che proseguono i lavori programmati per riqualificare e abbellire i giardini delle scuole monzesi. "La nuova area giochi della scuola dell'infanzia Joan Mirò in via Monte Bianco ricorda le opere dell'artista a cui è dedicata" si legge sulla pagina social del comune di Monza.

"L'area inclusiva, di circa 110mq, è forma di cuore e richiama l'opera Ballerina. Anche altri elementi dei suoi quadri sono presenti nella zona ricoperta dalla pavimentazione antitrauma". Attrezzature ludiche scelte per varie fasce d'età e posizionate con l'obiettivo di bilanciare gli spazi liberi e quelli destinati al movimento per permettere ai bambini di giocare in sicurezza all’aria aperta. "L'attento studio progettuale ha permesso di salvaguardare le numerose piante adulte del giardino e di trasformare l'area cementata preesistente inglobandola nella forma a cuore" spiegano dal municipio.

Nell'area verde sono state piantumate anche 8 nuove essenze.