La Reggia spalanca le porte: nuovi giorni e orari di apertura

La Reggia di Monza apre (ancora di più) le sue porte. Da mercoledì 7 giugno e fino al 10 settembre in via sperimentale, la Villa Reale di Monza sarà aperta anche nei giorni feriali: da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30 con l’ultimo ingresso alle 18.30. Queste aperture si vanno ad aggiungere a quelle di sabato, domenica e nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle 18.30 con l’ultimo ingresso alle ore 17.30. I biglietti sono acquistabili sul sito www.reggiadimonza.it .

Oltre che al complesso monumentale sarà così possibile visitare le esposizioni in corso: in questo periodo ‘Artisti d’Italia’ all’Orangerie (ingresso gratuito), ‘I love Lego’ al Belvedere e ‘ReggiaContemporanea’ al secondo piano della dimora reale.

Da sabato 10 giugno e fino a novembre sarà inoltre riaperto al pubblico, dopo il periodo della pandemia da Covid, l'Infopoint di Accoglienza Turistica al Parco di Monza, situato all'ingresso di Porta Monza. Il servizio sarà in funzione tutti i sabati e le domeniche, oltre alle festività e durante gli eventi di maggiore richiamo, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

“Con queste iniziative – spiega Paolo Pilotto presidente del Consorzio della Villa Reale e Parco di Monza e Sindaco della città – intendiamo favorire e facilitare l’afflusso dei visitatori al Parco e alla Villa Reale. I cinque giorni di apertura, a fronte dei due fino ad oggi disponibili, sono il segno della volontà del Consiglio di Gestione del Consorzio di far seguire alle attività di ideazione e programmazione interventi concreti e pragmatici. I visitatori della Villa Reale sono passati a centomila all'anno a 170mila: l’obiettivo è aumentare le visite tenendo all’orizzonte, come obiettivo finale, le altissime frequenze delle altre residenze reali in Italia. Per questo stiamo lavorando contemporaneamente sugli investimenti, sulle concessioni e sulla pianificazione culturale”, ha concluso lo stesso Sindaco