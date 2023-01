Ecco le vie dove sono arrivati 100 lampioni con luci a led

A Monza si accendono nuove luci. Sono più di 100 i lampioni guasti ancora illuminati con lampade a mercurio (e quindi non più riparabili), sostituiti con modelli a led.

L'intervento di Enel X è partito nei giorni scorsi. L'intervento segue uno analogo già effettuato tra ottobre e novembre dell'anno scorso e che ha portato al relamping dei primi 600 lampioni in città. Un intervento che ha fatto bene anche alle casse del comune, con un risparmio stimato di circa 300.000 Kw di consumi. Anche la nuova tranche di lavori in programma per quest’anno prevede che gli interventi di sostituzione interessino tutti i quartieri e siano effettuati a lotti, considerando che i tecnici dovranno disporre per tempo i divieti di sosta nelle vie interessate. Durante le lavorazioni sarà necessario mantenere accesi gli impianti anche durante il giorno per completare le fasi di test.

Le vie interessate da queste sostituzioni sono: via Modigliani, via Molise, via Biancamano, via della Boscherona, via Archimede, Via Toscana, via Salgari, via Gerardo de’Tintori, via Giovanni delle Bande Nere, via Eraclito, via Adamello, via Anzani, via Lipari, via Milazzo, via Canova, via Molise, via Asiago, via Bramante da Urbino, via monte Albenza, via Picasso, via Previati, via Sertorio, via Quarnaro.

Il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Energia Giada Turato confermano che l’intervento si colloca anche all’interno delle azioni necessarie a mantenere il decoro urbano e a rafforzare il presidio di sicurezza e di legalità della città.