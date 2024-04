A Monza arriveranno a breve 11 nuovi medici di base: posti blindati in alcuni quartieri

A Monza entro pochi mesi arriveranno 11 nuovi medici di medicina generale. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare Egidio Riva durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 22 aprile, rispondendo all'interrogazione della consigliera Desiré Merlini (Gruppo Misto). La consigliera, che è anche medico di base, ha sollevato preoccupazioni in merito a quello che a breve succederà nel quartiere di San Rocco dove due medici andranno in pensione (a maggio il dottor Russo e alla fine di luglio il dottor Perego), e verranno aperti nuovi ambulatori però non facilmente raggiungibili dalla popolazione (soprattutto quella più anziana e fragile) anche di Sant'Alessandro e Casignolo.

Una vicenda ben chiara anche all'assessore alla partita che ha rassicurato la consigliera su quanto l'Asst Brianza sta facendo in merito a questa vicenda. Che non riguarderà soltanto i medici del popoloso quartiere monzese, ma anche i pazienti di altri quartieri della città. "Abbiamo valutato da tempo questo problema - ha spiegato Egidio Riva -. Il 5 marzo è stato pubblicato un bando per il reclutamento di medici di base per coprire i posti vacanti. Su Monza sono previsti 11 potenziali incarichi: con il vincolo di 2 medici a San Rocco, 1 a Sant'Albino, 1 a Triante e 1 a San Fruttuoso. Una scelta proprio per tutelare alcuni quartieri". Tutto dipenderà dell'esito del bando. Qualora non fossero trovati medici disposti ad aprire l'ambulatorio in quei quartieri verranno comunque prese soluzioni provvisorie "come l'apertura di ambulatori temporanei in spazi comunali presenti nel rione dove, alcuni pomeriggi alla settimana, verrà garantito il servizio", ha precisato Riva. Infine l'assessore ha annunciato che il prossimo mese è previsto un altro bando per un incarico temporaneo - quindi accessibile anche ai corsisti - così da far fronte al problema (non solo monzese) della mancanza di medici di medicina generale in città.