Da oggi a Monza nuova rivoluzione nella pulizia della strada: ecco le vie dove cambiano gli orari dei divieti di sosta

Da oggi, martedì 2 gennaio, ennesima rivoluzione nella pulizia delle strade a Monza. In città in 35 vie (con ripercussioni anche nelle strade limitrofe) cambieranno gli orari o i giorni di divieto di sosta per pulizia della strada. In alcuni casi il divieto verrà annullato. Il tutto, però, è ancora in fase sperimentale e durerà fino al 31 marzo 2024. Le modifiche sono state introdotte dal comune attraverso un’ordinanza del settore Viabilità, “per rispondere alle numerose segnalazioni arrivate dalla cittadinanza e che va così a perfezionare il servizio di spazzamento stradale, in modo da conciliarlo al meglio con le esigenze dei cittadini monzesi”, specificano dal municipio.

La mappa delle vie coinvolte

La cancellazione del divieto di sosta o il cambio di fascia oraria sono una risposta da parte dell’amministrazione alle richieste e segnalazioni pervenute relativamente a strade particolarmente frequentate e al conseguente disagio causato dall’impossibilità di lasciare in sosta le autovetture sul lato coinvolto dallo spazzamento nelle mattine del giorno settimanale di pulizia. Nello specifico, i cambiamenti toccano vie o raggruppamenti di vie di 8 dei 10 quartieri della città: Libertà; Centro – San Gerardo; San Biagio – Cazzaniga; San Carlo - San Giuseppe; Triante; San Rocco; Cederna – Cantalupo e Regina Pacis - San Donato. Per alcune strade o tratti di strade, il divieto è stato eliminato, mentre in altri casi sono state apportate modifiche al giorno o all’orario di pulizia oppure agli orari di pulizia di alcune aree di parcheggio. Per accertarsi dei divieti, occorre fare riferimento alla cartellonistica stradale, che viene aggiornata con le variazioni di giorno e orario da parte dei tecnici di Impresa Sangalli. È possibile anche consultare la mappa aggiornata dei divieti a questo link.

Come cambia la pulizia delle strade a Monza

Il nuovo servizio di spazzamento stradale, introdotto gradualmente durante il 2023 in tutti i quartieri, prevede l’utilizzo di agevolatori o soffiatori nelle vie più ampie, dove è possibile pulire anche sotto le auto parcheggiate, mentre ha fino ad ora mantenuto divieti un giorno alla settimana nelle fasce orarie 6-9 o 9-12 nelle strade più strette o in quelle che, per conformazione, necessitano di essere pulite senza la presenza di veicoli in sosta ai lati. Anche con l’introduzione della nuova ordinanza, il servizio resta in sperimentazione fino al 31 marzo 2024, e potrà quindi essere ulteriormente perfezionato. "La leale collaborazione tra amministrazione e impresa appaltatrice – ha spiegato l’assessore alla Viabilità Giada Turato – è fondamentale per conservare quella flessibilità operativa che consente di ristabilire caso per caso, rispetto a servizi così essenziali per la città, un corretto bilanciamento tra bisogni dei cittadini ed esigenze di pulizia e decoro delle strade".

Un cambiamento temporaneo

“Il senso di una sperimentazione – ha aggiunto il sindaco Paolo Pilotto - è anche quello di poterla perfezionare e meglio adattare alle esigenze dei cittadini. Questo è esattamente ciò a cui puntiamo con le novità introdotte dall’ultima ordinanza di dicembre, migliorando il nuovo servizio di spazzamento anche grazie alle segnalazioni di chi vive nei quartieri e ne conosce a fondo le dinamiche e necessità. Il fine è sempre lo stesso: da un lato garantire la pulizia della città, che è un elemento molto importante per la salute di tutti, dall’altro cercare di rendere sopportabili i sacrifici che tutti dobbiamo fare per garantire la pulizia della città”.