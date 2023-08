Raccolta dei rifiuti: dall'1 ottobre cambia tutto, stop ai ritiri notturni

A Monza la raccolta dei rifiuti cambia ancora. Questa volta non saranno introdotti sacchetti o bidoni nuovi, ma a cambiare sarà l’orario di ritiro dell’immondizia. Lo ha deciso la giunta, come si legge nella determina pubblicata sull’albo pretorio del comune.

A partire dall’1 ottobre (previa campagna di comunicazione alla popolazione) i rifiuti non verranno più ritirati di notte, bensì di giorno. Una proposta avanzata – sempre come si legge nel documento ufficiale – dall’Impresa Sangalli e avvallata dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto.

Dall’1 ottobre i rifiuti verranno ritirati di giorno e non più nelle ore serali e notturne come avviene oggi. I rifiuti verranno ritirati entro le 10.30 nel centro storico, ed entro le 12.30 nel resto della città (con variante sulle utenze domestiche non alimentari del centro storico e il loro ritiro entro le 11). Gli operatori dell’Impresa Sangalli passeranno in centro dalle 8 alle 10.30, nel resto della città dalle 8 alle 14.

Naturalmente cambia anche l’orario di esposizione dei rifiuti con l’obbligo di esporre sacchi e bidoni (per le utenze domestiche, ad eccezione del centro storico) dalle 19.30 alle 5.30. Nel centro storico invece l’esposizione dei rifiuti delle utenze domestiche sarà dalle 5 alle 8.